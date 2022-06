Laboratorios Ysonut te explica por qué el invierno puede poner a prueba tu dieta y tus estrategias para mantenerte saludable, y te ofrece un menú de siete claves para que no caigas en las trampas más frecuentes.

Dejar de prestar atención a nuestro peso y a la buena nutrición cuando llegan los meses fríos para volver a preocuparnos recién en el verano para no lucir mal en vacaciones no es una buena idea para la salud. El caso es que, aún cuando no seamos de esa idea, el invierno suele hacer que adoptemos hábitos capaces de tirar por la borda todo lo hecho durante el resto del año en materia de hábitos saludables: el frío termina siendo excusa para incorporar más y más calorías que el organismo después no consume y se nos transforman en exceso de grasa.

Aún sin que nos demos cuenta, de pronto notamos que la sensación de frío nos lleva a comer más, se incrementa el “picoteo” entre comidas y nos dan menos ganas de hacer nuestra rutina de ejercicios, y todo eso no tarda en notarse en la balanza.

La propuesta de nutrición consciente desarrollada por Protéifine – expertos en el diseño de programas nutricionales de Laboratorios Ysonut – te ayuda a adoptar y mantener una nutrición saludable durante todo el año, te da algunos consejos para el invierno no interrumpa tus buenos hábitos:

1. Respetá tus horarios. Los días se acortan y nuestro apetito puede cambiar sus ritmos, pero es conveniente mantener tus horarios de desayuno, merienda, almuerzo y cena como referencia, porque cambiarlos (o incluso saltearse comidas) no es bueno para la incorporación de los nutrientes. Nuestro ritmo circadiano o “reloj biológico” demanda un tipo de nutriente a cada hora del día.

2. La cantidad es importante. Aquí suelen aparecer las “trampas” del invierno, donde de pronto las porciones no cambian pero sumamos salsas para “entrar en calor”, y ahí termina estando la diferencia. Si alguna comida se vuelve más copiosa, es importante compensar con una ingesta menor la próxima vez.

3. Lo que no debe faltar. No se trata simplemente de comer menos, sino de elegir los alimentos.

Bajar la ingesta de carbohidratos es necesario, pero también lo es seleccionar qué carbohidratos comemos. Y la respuesta de los médicos es: siempre más verduras y menos comestibles procesados (harinas, dulces). Por otra parte, es imprescindible que mantengas el consumo de proteínas, que se encuentran en carnes, lácteos (no el duce de leche, que no es un “lácteo” sino un ultraprocesado a base de azúcar) y clara de huevo. Las proteínas son imprescindibles para el mantenimiento de la masa muscular, mientras que, de lo que se trata cuando hablamos de mantener un peso saludable es de evitar el exceso de grasa corporal.

4. Mentené tu rutina de ejercicio. La ingesta de proteínas es fundamental, justamente, si vas a mantener tus hábitos de actividad física (y, sobre todo, porque no debes dejarlos). Durante el invierno tenemos tendencia a comer más y movernos menos, y es eso justamente lo que lleva a nuestro cuerpo al sobrepeso, y a nuestro organismo a los trastornos metabólicos que nos predisponen a toda clase de enfermedades. Como mínimo, caminar media hora diaria. “El invierno no debería ser una excusa, pero mucha gente se vuelve más sedentaria en esta época del año”, señaló el Dr. Marcelo Suarez, médico clínico (M.N 73796) experto en conductas saludables del Departamento Médico de Laboratorios Ysonut.

5. No dejes incorporar “novedades” en tu dieta. ¿Probaste con las legumbres? Son una excelente fuente de carbohidratos de buena calidad (siempre preferibles a las harinas y los dulces), vitaminas y minerales, y pueden incorporarse a casi cualquier menú. Los pescados de mar aportan un perfil de grasas y proteínas más saludable que los de la carne y el pollo, pero en la Argentina se consumen muy poco… Innovar es fundamental para mantener una alimentación saludable, porque le añade a nuestra dieta “correcta” la carta del placer, y así todo es más fácil.

6. Prever las colaciones (y evitar el “picoteo”). “Muchas dietas fracasan porque no integran alimentos que permiten compartir momentos con los amigos o la familia, o cuando están solos en casa y entra la ansiedad o el aburrimiento”, comenta el Dr. Suárez, Por esta razón Protéifine de sarrolló una completa línea de snacks saludables que hoy cuenta con más de 50 opciones (incluyendo galletitas, chocolates, fajas tipo pizza, y una novedad: chips de crema y cebolla), que podés tener a mano para tus colaciones sin preocuparte por romper la dieta. ¿Qué tienen de especial estos snacks, además de ser deliciosos? Que todos cuentan con un aporte muy bajo de carbohidratos y grasas, a la vez que contienen proteína de alta calidad nutricional (además de otros nutrientes, como omega 3 o aminoácidos, según el producto).

7. Hidratate siempre. Asociamos la sensación de sed más frecuentemente con el calor veraniego, pero lo cierto es que el organismo necesita hidratación permanente todo el año. Eso sí: no lo hagas con gaseosas. Nada como el agua (más de un litro al día), que además es fundamental para mantener limpio todo el tracto digestivo y eliminar toxinas. Una buena opción son las infusiones, aunque conviene evitar, por ejemplo, el exceso de café. La línea Inovance de Laboratorios Ysonut ha desarrollado varias líneas de infusiones a base de productos vegetales seleccionados, vitaminas, minerales y aminoácidos, diseñadas para mejorar las funciones del organismo y ser el complemento ideal para una nutrición consciente y un esquema de hábitos saludables.

Recordá que mientras puedas elegir tu menú y respetar tus horarios –que son los horarios del ritmo biológico de tu organismo– te será más fácil mantenerte saludable y no caer – o recaer – en hábitos que después es muy difícil modificar. Laboratorios Ysonut lleva más de 25 años en búsqueda de las formas más eficaces de lograrlo.

Lanzamiento: Snacks saludables

¡Llegaron las Chips de crema y cebolla!

Protéifine acaba de agregar su línea de snacks saludables las fabulosas chips de crema y cebolla, fabricadas en Europa con los mayores estándares de calidad nutricional. Para llevarlos y tener a mano tu colación saludable vayas donde vayas, tan deliciosos como increíblemente livianos, contienen solamente 4,7 gramos de carbohidratos por porción, y te permiten reemplazar al pan en cualquier momento del día.



Como todos los productos de la línea, son productos ricos en proteína de alta calidad nutricional (14 gramos, por cada sobre-ración que contiene 30 gramos). Cada ración no contiene más de 108 calorías y 3,7 gramos de grasas totales, y cada envase contiene 4 sobres. En ninguna otra línea de alimentos vas a encontrar un producto de estas características, pensado y diseñado en cada detalle – incluso en el sabor – para una nutrición inteligente.

Acerca de Laboratorios Ysonut: Fundado en 1994 en Francia, con más de 25 años de experiencia en el campo de la nutrición y salud, se especializa en el desarrollo de programas nutricionales con aval científico para promover y mejorar la calidad de vida de las personas. En la actualidad la compañía cuenta con un fuerte crecimiento internacional y está presente con filiales en más de 16 países de Europa y Latinoamérica, así como miles de médicos prescriptores y más de un millón de pacientes tratados alrededor del mundo. En la Argentina, inició sus actividades en 2009, contando actualmente, en todo el país, con más de 1000 profesionales especializados prescriptores, médicos y licenciados en nutrición. Con el fin de garantizar el cuidado global del paciente aplica los datos científicos de la Cronobiología al ámbito de la Nutrición.





Ysonut incluye dos líneas: Protéifine® (amplia gama de productos proteicos de alto valor biológico para el control del peso.

Más de 50 referencias con gran variedad de sabores y texturas) e Inovance® (9 familias de complementos alimenticios, diseñados específicamente para mejorar la calidad de vida) con certificaciones y garantía de calidad.

Para mayor información, visitar: www.ysonut.com.ar

Gentileza.- Alejandra Vera Estrategias de Comunicación y Oscar Gorosterrazú

22 Junio de 2022