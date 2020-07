El RENATRE fiscalizó trabajadores frutícolas, olivícolas, avícolas y de pasturas en Mendoza

La Delegación de Mendoza del Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE) fiscalizó once establecimientos dedicados a actividades frutícolas, olivícolas, avícolas y de pasturas, ubicados en los Departamentos de la provincia de Mendoza; Maipú, San Martín, y Lavalle entre los días 10 al 26 de Junio, con un total de cienta y cinco trabajadores relevados, donde se encontraron irregularidades.

“Estas iniciativas promueven el trabajo formal y decente, además en estos momentos de la Pandemia concientizan sobre el uso de los protocolos de seguridad como el uso de barbijos entre otros. Asimismo le acercan a los trabajadores en situación vulnerable la información imprescindible sobre sus derechos”, afirmó el Delegado del RENATRE en Mendoza, José Luis Zárate. Del total de los once establecimientos relevados, seis no se encontraban registrados y tampoco sus trabajadores por lo que estaban en situación de informalidad. En estos casos además se pudo detectar que no les proveen de barbijos y otros elementos de protección personal. En todas las inspecciones el personal informó a los trabajadores sobre los alcances y beneficios de la Ley 25.191 y se iniciaron las actuaciones administrativas correspondientes.

Las acciones estuvieron coordinadas por el Delegado Zárate, los inspectores provinciales y los Secretarios Generales de UATRE (Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores) de cada jurisdicción.

Las políticas de fiscalización implementadas por el RENATRE tienen como finalidad comprobar que los trabajadores y los empleadores estén debidamente inscriptos en el organismo y fortalecer las acciones que promuevan el trabajo decente y la lucha contra el trabajo informal.

Ante cualquier denuncia por malas condiciones de trabajo, trabajo infantil y/o explotación laboral, el RENATRE cuenta con la página www.renatre.org.ar o la línea gratuita 0800-777-7366, donde podrán ser atendidos en forma anónima por profesionales capacitados en la materia.

