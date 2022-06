"La violencia no se responde con violencia sino con justicia", dijo la modelo tras la externación de su hijo.

Tiziano Gravier, hijo de Valeria Mazza, fue externado luego de ser intervenido quirúrgicamente por la fractura de mandíbula que le provocó la agresión de desconocidos a la salida de un boliche en Rosario.

"No estoy enojada, pero no puede seguir pasando", dijo la exmodelo tras la operación de su hijo, quien se recupera satisfactoriamente. "La violencia no se responde con violencia sino con justicia", agregó ante medios de prensa.

En declaraciones televisivas, Mazza señaló que “cuando a Tiziano le dijeron que se tenía que quedar internado en Rosario el domingo, es como que cayó lo que le estaba pasando y se puso a llorar. Y empezó a preguntar 'qué hice de malo'”.

“La violencia no se responde con violencia, se responde con justicia”, subrayó, señalando también que “él va a hablar y quiere contar en primera persona lo que se siente ser agredido sin motivo”.

