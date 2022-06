Esta semana en un posteo, en las redes sociales, el Frente Universitario por la Dignidad de la FHyCS, a través de una Carta Abierta informan sobre la situación como graduados de la Licenciatura y Profesorado en Educación de la FHyCS de la Universidad Nacional de Misiones.

Hace 4 años o más que profesionales graduados de la FhyCs y de otras facultades en carreras como Lic. en Turismo, en Antropología, en Comunicación Social, en Trabajo Social; Abogacía, Diseño Gráfico, etc., concluimos el cursado, aprobamos y recibimos nuestro título de Grado con validez Nacional de Licenciados en Educación (algunos) y Profesores en Educación (otros).

Nos graduamos muchos por segunda vez, llenos de esperanzas y con el anhelo profundo de brindar una excelente educación; la misma que recibimos en la Universidad pública, dando clases, ejerciendo como Docentes, que es para lo que nos formamos.

Lamentablemente desde ese momento nos encontramos con obstáculos desde Junta de Clasificación y Disciplina de la Provincia, quienes No reconocen nuestro título que cuenta con validez nacional. Los impedimentos que recibimos los graduados mediante diferentes resoluciones (la que más nos perjudicó fue la 5754/19, la cual nos convierte en docentes de nuestro TÍTULO DE BASE, RECORTANDO LOS ALCANCES DEL TÍTULO EN NIVEL MEDIO Y SUPERIOR que poseíamos anteriormente- lo que nos convierte en docentes de nuestra especialidad y no en docentes del campo general de la formación docente y que, justamente, fue el campo en el que TODOS los graduados realizamos nuestras prácticas docentes-) no hacen más que excluirnos del sistema educativo. Muchos de nosotros ejercemos como docentes porque logramos conseguir algunas horas de clases ya que contamos con una sólida formación. Así también, muchos de los colegas no lograron ingresar al sistema educativo y otros tantos están en situación de ejecución de desplazamientos, quedando de esta manera sin la posibilidad de una estabilidad laboral concreta.

Son muchas y variadas las experiencias de cada colega; desde el año 2019 estamos reclamando por las vías jerárquicas necesarias. Se han presentado notas a la decana de la Facultad, contamos con instrucción jurídica brindada por la institución siendo este abogado personal de la facultad, asimismo los colegas particularmente reclamaron personalmente o vía online en junta, sin embargo las respuestas y las soluciones no aparecen.

Hoy, en vísperas de las elecciones a decanato en nuestra facultad, creemos oportuno insistir una vez más, ya que como parte del claustro de graduados de esta casa de estudios merecemos una representación justa, que haga valer el título que recibimos, que haga valer la formación que recibimos, que haga valer los principios que rigen a nuestra universidad de ser pública, gratuita, científica y al servicio del pueblo.



Somos graduadas y graduados que merecemos una solución urgente, es nuestro trabajo y nuestro futuro el que está en juego.

Los colegas han sido desplazados de sus cargos, siendo, en muchos casos SU ÚNICA FUENTE DE TRABAJO, resultando desempleados, teniendo que dedicarse a otras actividades para sustentarse económicamente.



Consideramos una falta grave la NO INTERVENCIÓN de la Facultad para pelear por los derechos de sus graduados ante el Consejo General de Educación. La presente situación perjudica a más de 400 graduados del Profesorado en Educación y la Lic. en Educación (ciclo). Exigimos se arbitren los medios necesarios para solucionar nuestra situación, no podemos seguir esperando, ¡NECESITAMOS TRABAJAR Y QUE NOS RECONOZCAN COMO DOCENTES!

Foto.- Los graduados colgaron un cartel frente a la Facultad de Humanidades

Fuente.- Fud Fhycs (Frente Universitario por la Dignidad)

8 de Junio de 2022