Cantando 2020: Georgina Barbarossa renunció por Moria Casán

Por dichos de Moria Casán sobre su fallecido marido, Georgina Barbarossa le retiró el saludo y ahora decidió no compartir espacio laboral en el Cantando 2020. Antes de salir al aire en El Trece, Cantando 2020 sufrió una baja.

Georgina Barbarossa presentó su renuncia en forma indeclinable al programa que conducián Ángel de Brito y Laurita Fernández tras conocerse que en el jurado será de la partida Moria Casán. Según informó José María Listorti en su programa “Hay que ver” que se emite por El Nueve, el motivo de la renuncia fue un enfrentamiento de larga data entre Georgina Barbarossa y Moria Casán. "Dijo cosas muy feas de mi marido. Durante la vida de Vasco y después de su muerte. Y eso no se lo voy a perdonar nunca", contó Georgina Barbarossa, viuda de Miguel Lecuna, quien murió en Noviembre de 2001 a raíz de un violento asalto. "No hay vuelta atrás. Le dije que no me interesaba. Ella sola dijo barbaridades. Una persona que se mete con los míos... no lo voy a permitir", siguió Georgina Barbarossa. Moria Casán supo publicar un posteo al respecto en marzo del año pasado. "Tiene el toc, transtorno obsesivo casanesco conmigo y que dice que yo hablé mal del marido muerto, antes y después de muerto. Yo alguna vez habré dicho que tenía que tener compasión si su marido sufría de adicciones, nada más. Después nunca hablé del marido ni vivo ni muerto porque no sabía que existía", había declarado Moria Casán en 2017.

Fuente.- https://www.minutouno.com