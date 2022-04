Tras casarse por civil, Jorge Lanata y Elba Marcovecchio hablaron ante los medios de comunicación. Allí revelaron detalles de la celebración y dieron a conocer cómo se sienten en este momento tan especial. Durante el día de hoy, se llevó a cabo el casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio. Fue así como la feliz pareja habló por primera vez ante los medios de comunicación y revelaron detalles de la celebración. Además, dieron a conocer cómo se sienten en este momento tan especial. “Nos encontramos, quiero estar con ella siempre. Muchas veces no se trata de buscar, uno encuentra y eso me pasó. Por eso decidimos casarnos”, comenzó declarando el filoso periodista en un diálogo con Nelson Castro por TN.

Por otra parte, la abogada comentó: “Casarse es un proyecto de vida, es elegirse para el resto de la vida. Jorge apareció en mi vida y desde ese momento es más feliz”.

Lejos de finalizar la charla, preguntaron por las declaraciones y los pensamientos de los hijos de ambos: “Los míos estaban felices, Valentino le entregó los anillos a Jorge. Lo aman”, comentó con alegría Elba. “En mi caso, ambas están re alegres, Lola me abrazaba todo el tiempo. Y es cierto que fue la primera persona a la que le conté sobre el casamiento”, lanzó Lanata.

En el mismo diálogo, la feliz pareja fue consultada sobre si buscarán un hijo: “No sabemos, lo dejamos en puntos suspensivos”, declaró Jorge entre risas. Además revelaron que viven en el mismo edificio pero no en el mismo departamento: “Hay días que esta todo el día conmigo y otros que no. No hay nada establecido, pero yo creo que va a seguir así porque está bueno”.

Elba, sin ánimos de quedarse atrás agregó: “Tiene una cuota de romanticismo, es divertido y lindo”, y junto con ello, declararon que no le tiene miedo a la convivencia, y fue así como la abogada dijo que vivir con Jorge es fácil. Nelson Castro, sin dudarlo preguntó sobre si ambos esperaban que esto sucediera tan rápido en sus vidas: “Uno a esta edad, nadie espera esto. Ella apareció de casualidad y nos enganchamos rápido, no lo esperaba”, dijo el conductor de “Lanata sin Filtro”, mientras que Marcovecchio comentó: “No esperaba enamorarme, cuando lo vi a el fue un flash, me enamoré”.

Foto.- Captura de pantalla

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com/

23 Abril de 2022