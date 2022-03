El tiempo de la Cuaresma nos ayuda a redescubrir la necesidad que tenemos de asumir nuestro compromiso bautismal. Porque aún en

medio de las oscuridades y sufrimientos, el Evangelio compartido es fuente de luz y de alegría. Sin embargo, debemos revisar si a veces no nos gana un pesimismo estéril: «La alegría del Evangelio es esa que nada ni nadie nos podrá quitar (cf. Jn 16,22). Los males de nuestro mundo — y los de la Iglesia — no deberían ser excusas para reducir nuestra entrega y nuestro fervor. (EG 84). «Aun con la dolorosa conciencia de las propias fragilidades, hay que seguir adelante sin declararse vencidos, y recordar lo que el Señor dijo a san Pablo: “Te basta mi gracia, porque mi fuerza se manifiesta en la debilidad” (2 Co 12,9). El triunfo cristiano es siempre una cruz, pero una cruz que al mismo tiempo es bandera de victoria, que se lleva con una ternura combativa ante los embates del mal» (EG 85).

Al realizar nuestro examen de conciencia y al reflexionar sobre cómo vivimos nuestra vocación bautismal y evangelizadora, es bueno que nos planteemos también cómo vivimos la esperanza, que es clave para estar de pie ante situaciones adversas, ante el sufrimiento y la cruz. Cuando no vivimos lo adverso pascualmente podemos sucumbir al pesimismo. Es común escuchar decir que «esto no cambia más» y usarlo como argumento para no hacer nada o, peor, para sucumbir mundanamente al mal. Los cristianos tenemos un llamado a mejorar nuestros ambientes aún en situaciones de cruz y esto ligado al misterio pascual y a vivir la esperanza en nuestra vida.

En el contexto de la cuaresma, así como es necesario vivir la liturgia como fuente de espiritualidad y realizar un buen examen de conciencia para renovar nuestra fe, es necesario recordar que la fe necesita, para estar viva, de la caridad, y una caridad que implique gestos concretos. «Sin embargo, alguien puede objetar: Uno tiene la fe y otro, las obras». A ese habría que responderle: «Muéstrame, si puedes, tu fe sin las obras. Yo, en cambio, por medio de las obras, te demostraré mi fe». (Sant 2,18).

En el contexto cuaresmal podemos realizar, a modo personal, acciones concretas que expresan nuestra conversión a Cristo, el Señor y nos preparan a celebrar mejor la Pascua.

Como Iglesia también realizamos gestos comunitarios como momentos litúrgicos de oración y celebración o también acciones organizadas ligadas al ayuno y la limosna entendiéndolos en el marco del compartir ejercitando la comunión de bienes. Como cada año realizaremos la «colecta cuaresmal del 1%». Proponemos compartir con nuestros hermanos más necesitados por lo menos el 1% del total de nuestros ingresos. Es importante recordar que este aporte cuaresmal tiene sentido si es fruto de nuestra conversión a Dios y expresa nuestro deseo de amarlo a Él y a nuestros hermanos como a nosotros mismos. La fecha en que realizamos la colecta es este fin de semana del 26 y 27 de marzo. El lema de la misma será «Digamos juntos desde el corazón: ninguna familia sin techo» del Papa Francisco. Esta ofrenda estará destinada especialmente a aquellos hermanos necesitados a quienes se ayudará a mejorar las viviendas, los techos, las letrinas. Obviamente con esto no solucionaremos el problema de la vivienda de tantos hermanos, pero como diócesis realizaremos un gesto concreto de caridad y justicia.

Pidamos a Dios que estas semanas podamos asumirlas como nueva oportunidad de volver a Dios y que con humildad podamos revisar cómo vivimos nuestra fe en Dios y cómo la expresamos en el compromiso para con nuestros hermanos. El tiempo cuaresmal nos ayuda a revisarnos desde el amor que Dios nos tiene, en la certeza de que, si volvemos a Él, nos reconciliará con un abrazo de Padre como al hijo pródigo. Abrazados por su amor somos plenos y podemos ser testigos de la Pascua y de la esperanza.

Les envío un saludo cercano y ¡hasta el próximo domingo!

Mons. Juan Rubén Martínez, Obispo de Posadas

25 de Marzo de 2022