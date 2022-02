Los sufren alrededor de un 20% de los chiquitos entre 3 y 10 años y no revisten gravedad, aunque puedan ser molestos. Qué deben observar los papás. Es relativamente común que cuando un chiquito nos cuenta, al final del día, que le duelen las piernas, los papás le digamos: “es porque estás creciendo”. En la mayoría de las ocasiones, es verdad, ya que los dolores de crecimiento existen y aunque no se sabe su causa, se conocen como uno de los motivos de consulta más frecuente en pediatría, ya que entre un 10 y un 20% de los niños entre 3 y 10 años los padecen. Su frecuencia es similar en niñas y niños y en realidad, no guardan relación con la velocidad del crecimiento, con los períodos en que los chicos han pegado un “estirón” ni con la formación de los huesos. Lo más típico es que se produzcan episodios de dolor vespertino o nocturno en los miembros inferiores de una duración entre 10 y 30 minutos.

El dolor se localiza en los miembros, sobre todo en las piernas, a menudo en la parte delantera de los muslos, en las pantorrillas o detrás de las rodillas. Lo normal es que duelan las dos piernas. Algunas veces, aunque con menos frecuencia, duelen también los brazos. Puede llegar a ser tan fuerte el dolor que algunos chicos se despiertan durante la noche. A veces, aparecen cuando el niño ha hecho durante el día más ejercicio del habitual, como correr o saltar. Y otras veces se pueden relacionar con períodos de estrés o exigencia emocional para el niño.

Estos cuadros dolorosos son intermitentes, con intervalos sin dolor que pueden ser de días o semanas. Su diagnóstico, para diferenciarlo de otras afecciones posibles, es mediante anamnesis (interrogatorio del médico), y con la exploración articular, por lo que no requiere estudios complementarios.

El pediatra generalmente trata de descartar en la consulta otros problemas que producen dolores musculares o articulares como los sindromes de sobrecarga, las sinovitis transitorias, la hipermovilidad de una articulación o la artritis, que requieren tratamiento diferente.



Cómo se pueden aliviar

Habitualmente los dolores de crecimiento ceden con calor o masaje, su pronóstico es benigno y tienden a desaparecer con la edad. Cuando los dolores son importantes, algunos especialistas indican una rutina de ejercicios de estiramiento para las piernas, especialmente músculos aductores, extensores de rodilla e isquiotibiales, que los chicos hacen en casa, más analgésicos y fisioterapia.

Un detalle útil para tratar estos dolores de crecimiento es prestar atención a las rutinas del chiquito que los sufre. A veces se trata de chicos muy sedentarios durante la semana, salvo cuando tienen la clase de educación física en el colegio, o por el contrario, son chicos muy inquietos, hiperactivos, que desarrollan jornadas muy largas de actividades. Los dolores en la preadolescencia y adolescencia suelen estar relacionados con la actividad deportiva y las malas posturas, el uso de tacos en las chicas y las mochilas muy pesadas.

Es conveniente además revisar la dieta, aprovechando para aconsejarle a los chicos cómo alimentarse bien, acostumbrarse a desayunar, a asegurarse vitaminas y minerales con las frutas y las verduras y evitar en lo posible las monodietas, aquellas en que comen siempre lo mismo. Esto puede no estar relacionado con sus dolores pero seguramente los empeora.



¿Cuándo consultar al pediatra?

La mayor parte de los chicos que tienen dolores de crecimiento no necesitan ir al médico ya que se trata de un trastorno que no tiene ningún riesgo, aunque sea incómodo. Sin embargo, si el dolor es persistente o es diferente a lo habitual, hará falta distinguirlo de otros tipos de dolor que pueden apuntar a un trastorno subyacente. Hay que consultar al pediatra en los siguientes casos.

Los dolores son muy persistentes o cada vez más frecuentes.

No se van por la mañana o coinciden con el ejercicio.

Interfieren con la actividad normal del niño.

Se localizan en las articulaciones o en una sola pierna.

Se acompañan de hinchazón o enrojecimiento en la zona del dolor, cojera, fiebre, manchas en la piel, pérdida de apetito o cansancio.

Por Redacción Docsalud

Foto.- Pixabay

26 de Febrero de 2022