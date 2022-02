Desde Miami (Estados Unidos), la panelista prometió que el martes, al llegar a Argentina, dirá cómo seguirá su año laboral. Yanina Latorre fue desvinculada del programa radial de Marcelo Polino mientras está en Miami de vacaciones. Así lo anunció el conductor alegando que "fue decisión de la radio ya que no hubo acuerdo". Latorre seguirá contratada en la emisora y podrá se reubicada en otro programa, pero según trascendió, ella no quería trabajar más los fines de semana, informó Pablo Montagna. Desde Miami, ella confirmó que precisaba esas vacaciones "eternas", y que el martes llegará a Buenos Aires para luego contarle a sus fans cuáles son sus proyectos para 2022. "Ya les dije, me angustia irme de acá, ya sé que estuve un montón. A partir de la semana que viene me tienen toda para ustedes, hay mucha cosa linda para contar. Prometo que el martes me bajo del avión, ya les dije, y vomito todo. Me bajo del avión y digo todo lo que voy a hacer”, comentó en Instagram.

Fuente.- https://www.minutouno.com



21 de Febrero de 2022