Cada segundo lunes de Febrero se conmemora el Día Internacional de la Epilepsia con el objetivo de crear conciencia y educar al público en general sobre esta enfermedad, así como también, alertar acerca de la

necesidad urgente de mejorar el tratamiento, la atención y la inversión en investigación. Como sucede con otras enfermedades del cerebro, el miedo y desconocimiento en torno a la epilepsia persiste, lo que genera que muchas personas se rehúsen a hablar del tema por miedo a la discriminación y la falta de comprensión de la comunidad. En este sentido, Alfredo y Alejandro Thomson, neurólogos miembros de la Clínica deEpilepsia de Cites Ineco y profesionales de Fundación Favaloro, distinguen 7 mitos sobre esta enfermedad que afecta a más de 78 millones de personas alrededor del mundo, de todas las edades, sexos, razas y niveles de ingresos.

1. «Las personas con epilepsia no pueden trabajar normalmente»

La mayoría de las PCE que mantienen un control aceptable de crisis deben considerarse aptas para el desempeño de todo tipo de tareas laborales, con excepción de algunas específicas.

Las actividades que no deberían llevar a cabo las PCE son pocas y entre ellas se encuentran: piloto o chofer profesional (avión, taxi, subte, tren, colectivo, ambulancia) o trabajadores que deben utilizar armas de fuego (policía).

Se deberá tener especial cuidado en trabajos que se realicen en las alturas, así como operarios de maquinaria industrial y en los que se esté al cuidado de niños pequeños.

En los últimos años se incrementaron los trabajos que requieren el uso de computadoras o procesadores de texto. Para la mayoría de las PCE trabajar frente a monitores no constituye problema alguno.

Existe una condición poco frecuente denominada epilepsia fotosensible en la cual las crisis son desencadenadas por flashes o luces intermitentes. Las computa- doras operan a una frecuencia lo suficientemente alta que no entraña peligro de precipitar crisis.

2. «Las personas con epilepsia no pueden realizar actividad física ni participar en deportes individuales o colectivos»

Las PCE pueden realizar actividad física y practicar deportes de cualquier tipo, ya sea en forma amateur o profesional.

Es recomendable tener especial cuidado en natación (evitar nadar en ausencia de otras personas) y evitar la práctica de buceo.

3. «Las personas con epilepsia no deberían ir a bailar a discotecas, no es recomendable que viajen ni que tengas relaciones personales o sexuales»

La concurrencia a discotecas no debe ser prohibida, ya que forma parte de la vida social de adolescentes y jóvenes especialmente. La mayoría de dichos establecimientos cuentan con luces que no ofrecen peligro para las PCE. Aquellos con epilepsia fotosensible deben hablar con su médico del tema en particular.

Las PCE pueden realizar viajes en cualquier medio de transporte, siendo importante contar con la cantidad suficiente de medicación antes de emprender cualquier viaje, sobre todo al extranjero donde los nombres comerciales de los fármacos y su presentación farmacéutica suele variar.

La epilepsia no debería ocasionar ninguna alteración en la esfera sexual ni en las relaciones personales.

4. «Las mujeres con epilepsia no pueden o deben tener hijos»

La gran mayoría de mujeres con epilepsia tienen embarazos no complicados con partos normales y nacimientos de niños sanos. La lactancia no debe suspenderse.

Los daños de no tomar la medicación antiepiléptica y los riesgos de sufrir una crisis durante el embarazo son mayores que los asociados con el consumo de medicación antiepiléptica.

Es muy importante que las mujeres con epilepsia hablen con su médico acerca de la planificación del embarazo, el control obstétrico y un control a conciencia de su epilepsia.

5. «La marihuana puede utilizarse para tratar la epilepsia»

Se han realizado estudios recientes en donde se demostró que el aceite de cannabis (CBD, cannabidiol) tiene efectos terapéuticos en algunas epilepsias de difícil manejo, tales como el síndrome de Dravet y el de Lennox-Gastaut. Por lo tanto, en la actualidad se encuentra autorizado el uso de CBD en las formas de epilepsias mencionadas anteriormente, siempre y cuando sea bajo la supervisión del médico tratante.

6. «Siempre que una persona tiene una crisis epiléptica, hay que llamar a una ambulancia»

Si uno conoce que la persona que tiene la crisis presenta epilepsia, su crisis dura no más de uno a dos minutos y la recuperación se produce en el tiempo habitual, no es necesario llamar a la ambulancia o activar el sistema de emergencias.

Si la crisis se prolonga cinco minutos o más y/o se sucede una tras otra sin recuperación entre ellas, se debe llamar a la ambulancia.

7. «La epilepsia causa daño cerebral»

La mayor parte de las crisis no causan daño al cerebro, siendo la alteración un fenómeno transitorio y reversible. El riesgo de daño existe cuando las crisis son de larga duración o se producen en forma repetida sin recuperación entre ellas. Esto es una emergencia neurológica conocida como status epiléptico o estado de mal epiléptico

Por Redacción Docsalud

Foto.- Pixabay

Fuente.- https://docsalud.com

14 de Febrero de 2022