Especialistas advierten en nuestro país que apenas el 14% de las personas admite usar protección en sus relaciones sexuales. Además, el preservativo reduce en un 97% el riesgo de embarazo y podría prevenir el 98% de las infecciones por transmisión sexual. “Si bien el preservativo tiene una doble función ya que ayuda a evitar un embarazo no deseado, también colabora a protegerse del contagio de enfermedades de transmisión sexual (ETS). “Los datos son alarmantes ya que según información de la AHF Argentina (organización más que trabaja en prevención, detección y tratamiento de VIH y sida) sólo el 14,5% de la población utiliza preservativo en todas sus relaciones sexuales y se etima que en el pais 139.000 personas conviven con el “VIH”, sostiene Analía Urretavizcaya del equipo de Sexologia Clinica del Hospital de Clinicas.

“El mensaje tiene que ser diario, en todos los ámbitos donde las personas se mueven para generar hábitos y sostenerlo. Hay publicidad sobre pasta de dientes pero no sobre los preservativos. Educar sobre anticoncepción y la prevención de las enfermedades sexuales es parte de educar sobre el cuidado de uno mismo y se deben introducir como hábitos, desprovistos de erotismo y carga moral” sostiene la profesional.

“El problema está en la falta de propaganda como política pública sobre la importancia del uso, y la falta de la correcta implementación de la Ley de Educación Sexual Integral también dificultan que a corta edad los adolescentes tomen conciencia sobre el uso del preservativo e inicien su actividad sexual protegidos” señala Urretavizcaya.

El uso correcto y sistemático de preservativos masculinos y femeninos durante la penetración vaginal, anal o sexo oral puede proteger contra la propagación de las ITS, incluida la infección por el VIH. “Los datos demuestran que los preservativos masculinos de látex, si se utilizan de forma sistemática, tienen un efecto protector del 85% o más contra la infección por el VIH y otras ITS” comenta Urretavizcaya.

“Si el preservativo se emplea correctamente cada vez que se tiene una relación sexual, el riesgo de embarazo es más o menos de 3 por cada 100 veces. Sin embargo, hay un riesgo mayor de embarazo si uno no usa correctamente durante la relación sexual. Se rompe o se rasga durante el uso de forma inapropiada usando lubricantes que no son al agua como se recomienda”, asegura.

“Los preservativos son, en su mayoría, condones de látex de caucho natural, aunque también se ha añadido una alternativa para personas alérgicas a esta sustancia, un preservativo sintético (Durex Real feel, con polyisoprene). Antes de desenrollarlo y una vez que está apoyado sobre el pene erecto, se recomienda apretar la punta para sacar el aire. Esto evitará que se derrame semen. Todos los preservativos, independientemente de su calidad, en tanto y en tanto no estén vencidos y haya algo de aire en el empaque (quiere decir que no fue sometido al exceso de calor) son efectivos”, sostiene la especialista.



Cómo es el preservativo femenino

“Si bien en la Argentina no se consigue, no se fabrica y no se importa y tampoco está incluido en la lista de métodos anticonceptivos que distribuye gratis el Ministerio de Salud de la Nación, el preservativo femenino se puede fabricar a partir de un preservativo tradicional. Se desenvuelve el preservativo, se corta el aro de la base y luego se corta en forma vertical, a lo largo. Se consigue así un cuadrado de látex que se pondrá sobre la vagina o el ano”, dice la profesional.

“El beneficio del campo de latex es protegerse de infecciones de transmisión sexual cuando se practica el sexo oral en la vagina o en el ano, o en el caso de frotar genitales. Siempre que se use correctamente es tan eficaz como el preservativo tradicional”, sostiene Urretavizcaya.

“El condón femenino le da autonomía a las mujeres, ya que ellas deciden colocarlo, independientemente de la decisión de su pareja”, finaliza la especialista del Hospital de Clínicas.



Pautas de uso del preservativo

– Usalo desde el principio de la relación sexual y también para el sexo anal y oral.

– Antes de ponerlo, mirá siempre la fecha de vencimiento.

– No lo uses si al abrirlo notas que está quebradizo, pegajoso o visiblemente dañado.

– Sacarlo del envoltorio con cuidado, evitando el uso de dientes o instrumentos cortantes, como cuchillos o tijeras.

– No utilices dos preservativos juntos, la fricción puede dañar el látex y hacer que ambos se rompan.

– Tené presente que no es reutilizable y reciclable.

– Si querés utilizar lubricantes, que sean en base a agua para no dañar el látex.

– Guardalos en un lugar seco y fresco porque el calor o la humedad excesivos pueden afectar al material (es por eso que no se recomienda almacenarlos por un largo período de tiempo en la cartera o los bolsillos).

