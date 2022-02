Es uno de los problemas hepáticos más frecuentes. El hígado graso necesita un diagnóstico temprano. En Argentina 1 de cada 3 personas tienen hígado graso, que puede evolucionar a cirrosis o cáncer de hígado, y alrededor de 400 mil argentinos padece de hepatitis C, una enfermedad que se cura en casi el 100% de los casos, con un diagnóstico rápido y barato. Tomar conciencia de la importancia de los controles es un gran paso para prevenir y atacar a tiempo este tipo de enfermedades.

· Más de 400.000 personas viven con hepatitis B y C en Argentina, y el 70% no lo sabe.

· El hígado graso es la enfermedad hepática crónica más frecuente, afecta a 1 de cada 3 personas adultas.

· La mayoría de las enfermedades del hígado no dan síntomas hasta los estadios avanzados

Frente a la epidemia de hepatitis C y de hígado graso, aumenta la necesidad de un diagnóstico de calidad para poder administrar los tratamientos en forma precoz y evitar así la progresión de la enfermedad: “Tras el estricto aislamiento impuesto por la pandemia de coronavirus, han disminuido las consultas por enfermedades como la hepatitis C y el hígado graso que no dan síntomas pero progresan en silencio”, explica el Dr. Federico Villamil, Jefe de Servicio de Trasplante Hepático y Jefe del nuevo Centro de Hepatología del Hospital Británico.



Qué hay que tener en cuenta con las enfermedades hepáticas

La mayoría de las enfermedades del hígado no dan síntomas

La mayoría de las enfermedades del hígado se descubren por casualidad

El “ataque de hígado” no es del hígado

El “bebedor de fin de semana” tiene riesgo elevado de desarrollar enfermedad

hepática

Un chequeo hepático puede evidenciar la mayoría de las enfermedades del hígado

El diagnóstico precoz del alcoholismo, hepatitis C e hígado graso puede prevenir la cirrosis y el cáncer de hígado



El riesgo de las hepatitis B y C

Alrededor de 400.000 personas en Argentina tienen hepatitis C

La mayoría de los que tienen hepatitis C no lo saben

La hepatitis C no da síntomas y se descubre por casualidad

Todas las personas deben hacerse una prueba para hepatitis B y C al menos una vez en la vida

Pídale a su médico que le solicite pruebas para hepatitis B y C

La hepatitis C se cura en casi el 100% de los casos

Hay que tratar la hepatitis C antes que progrese a la cirrosis hepática

La hepatitis C es la principal causa de cáncer hepático

El diagnóstico de las hepatitis virales es rápido y barato

La hepatitis C progresa en silencio



Cómo se desencadena el hígado graso

Alrededor de un tercio de los argentinos tienen hígado graso

El sobrepeso y la diabetes son los principales factores de riesgo para desarrollar hígado graso

La mayoría de los pacientes con hígado graso no tienen síntomas

El hígado graso progresa en silencio

Algunos pacientes con hígado graso pueden evolucionar a cirrosis o cáncer de hígado

Alrededor de la mitad de los pacientes con sobrepeso tienen hígado graso



Cirrosis hepática y cáncer de hígado

Existen más de veinte causas de cirrosis hepática

La cirrosis hepática es el final común de muchas enfermedades del hígado

La cirrosis hepática puede permanecer en silencio por muchos años

El cáncer de hígado crece solamente en pacientes con cirrosis hepática

La cirrosis hepática es la indicación más frecuente de trasplante hepático

La cirrosis hepática es la causa más frecuente de muerte o trasplante en pacientes

con enfermedades crónicas del hígado

El cáncer de hígado es uno de los cuatro tumores de mayor frecuencia

Las causas más frecuentes de cirrosis en Argentina son el alcoholismo, la hepatitis

C y los hígados grasos

El cáncer de hígado diagnosticado precozmente puede curarse.

Por Redacción Docsalud

Foto.- Pixabay

Fuente.- https://docsalud.com

10 de Febrero de 2022