Belén Francese: "Puse un abogado porque fui discriminada"

La actriz denunció ser víctima de un "escrache absurdo, ridículo y dañino". Belén Francese se sintió "señalada" y "juzgada" por sus vecinos.

El escándalo que se desató tras la confirmación del caso positivo de Belén Francese, parece no tener fin.Es que en las últimas horas, la administración del edificio en el que vive decidió hacerle una denuncia penal por haber usado un espacio común, cuando debería haber permanecido en aislamiento obligatorio. Esto hizo que el personal del plan DetectAR se acerque hasta el domicilio para realizar un testeo masivo. El resultado arrojó que nueve vecinos estaban contagiados de coronavirus, por lo que Belén optó por poner un abogado, debido a los ataques que recibió de parte la gente que vive en el mismo lugar que ella. En diálogo con C5N, la actriz contó cómo está llevando sus días: "me parece algo muy injusto, por primera vez en mi vida tuve que poner un abogado, que es el señor Alejandro Broitman, y bueno que se está encargando de todo esto porque fui discriminada, fui señalada, fui juzgada, no te pueden adjudicar que contagiaste a todo un edificio, me parece algo abominable, algo despiadado, algo que realmente la pasé mal". "Una vecina que no tiene justificativo, entró en una locura de paranoia y miedo, y empezó a hacer falsas acusaciones, como que contagié al encargado y a su compañero, que ya estaban infectados de antes, y está todo comprobado. Ahí se detona una especie de locura en un grupo de vecina, no sé cuántas, tres o cuatro, y empiezan con esta campaña escrache, absurdo, ridículo y dañino", expresó Francese respecto al origen del problema. Por otro lado, aclaró que "Nunca jamás, cuando supe que estaba contagiada bajé porque lo primero que hice cuando me enteré es resguardarme".

Fuente.- https://www.minutouno.com