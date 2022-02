Marc R. Stanley llegó a la dependencia diplomática norteamericana en la Argentina hace pocas semanas; el viernes compartió un video en el que mostró sus salidas y pidió que le sugieran nuevos circuitos. El desembarco de diplomáticos internacionales a las redes sociales, en las que se muestran más allá de su rol consular, sumó un nuevo integrante en el país. Se trata de Marc R. Stanley, el nuevo embajador de los Estados Unidos, quien hoy compartió un video en su perfil de Twitter en el que se lo ve recorrer la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) en bicicleta. “¿Cuál es nuestro proóximo destino? / Where should I ride next?”, posteó esta tarde Stanley, junto a un breve clip de 45 segundos en el que se lo ve por la zona del Rosedal de Palermo, arriba de una exótica bicicleta que es una mezcla de un elíptico con una bicicleta convencional.

Twitter del Embajador Marc R. Stanley

@USAmbassadorARG

¿Cuál es nuestro próximo destino? 🚴 / Where should I ride next?

#EmbajadorEnBici

https://twitter.com/USAmbassadorARG/status/1489691188701528065?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1489691188701528065%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_c10&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lanacion.com.ar%2Fsociedad%2Fla-exotica-bicicleta-de-us-4000-con-la-que-recorre-buenos-aires-el-nuevo-embajador-de-los-eeuu-nid04022022%2F

El modelo de bicicleta elíptico que utiliza el embajador se vende en los Estados Unidos a US$ 3999 más impuestos. elliptigo

La bicicleta en cuestión es de la marca “Elliptigo” y fue creada en el 2010. Según explican en su web, con este particular rodado se busca “emular la experiencia de correr y brindar el mejor entrenamiento cardiovascular de bajo impacto que se puede obtener, en interiores o exteriores”. Además, destacan que es ideal para aquellos corredores “que buscan la mejor solución de entrenamiento cruzado de bajo impacto”. Como así también para “antiguos corredores y personas con problemas de rodilla o cadera”, y para “entusiastas del fitness que buscan liberarse del gimnasio”. La bicicleta en cuestión viene en tres modelos diferentes, que van de los US$2499 hasta los US$3999. Al analizar el video del embajador de los Estados Unidos, se puede ver que recorrió los alrededores de la embajada en el modelo tope de gama, de US$3999.

Foto.- Captura de video - El embajador Marc R. Stanley en su exótica bicicleta al frente del Planetario en Palermo

Fuente.- https://www.lanacion.com.ar

5 de Febrero de 2022