Cuando los nervios oprimen el dolor puede volverse insoportable. Le contamos cómo alinear su columna y encontrar rápido alivio a este problema. Los nervios son verdaderas extensiones de nuestro cerebro y son el centro de nuestro ser.

Sin nervios nuestros cuerpos serían completamente inútiles. Seríamos un poco más que vegetales, sobreviviendo apenas. Necesitamos hacer todo lo posible para preservar su salud. Un cuerpo débil es el blanco perfecto para ser presa de todo tipo de enfermedades, ya sea de tipo físico, mental, y hasta la invalidez. El tipo de daño más común a los nervios se denomina “nervios oprimidos”.



¿Cómo se oprimen?

Al descender del cerebro los nervios pasan por un canal óseo formado por las vértebras. Si estas se desalinean ligeramente, puede hacer que los nervios se irriten o queden comprimidos o estirados. En pocas palabras, el tamaño de los orificios o forámenes por los que pasan los nervios puede alterarse ligeramente y ejercer presión sobre el contenido de su interior. Los nervios no son los únicos que resultan afectados. Hay vasos sanguíneos, discos, ligamentos, coyunturas, músculos, aponeurosis, tendones, meninges, ganglios linfáticos, otros tejidos conjuntivos y tejidos grasos, y todos pueden resultar afectados. Los nervios también llevan más que impulsos.



¿Por qué ocurre?

Un trauma, una caída o un accidente, aún uno muy leve puede ser suficiente para desalinear la espina dorsal. Puede ser debido a agacharse o torcerse de cierta manera. Puede ocurrir como resultado de dormir mal o por una mala postura, o por la combinación de ambos factores. Puede ocurrir después de semanas de tensión constante, ya sea de origen físico o emotivo (usualmente es la combinación de ambos). El término “oprimir” no es de lo más preciso porque los nervios no quedan realmente oprimidos sino que pueden estar comprimidos junto con otros tejidos de los forámenes.

Se puede hacer referencia a esto como a “obstaculización de los nervios”, “intrusión de los nervios” o “neurolipsis”. Sin embargo, los quiroprácticos tienen una expresión para describir todo el proceso de las vértebras que se mueven y quedan fuera de su lugar, alterando los orificios de los forámenes, ejerciendo presión sobre los nervios y estructuras afines y causando toda clase de problemas. Esa expresión es subluxación vertebral.



¿Qué hacen las subluxaciones?

Cuando se comprimen los nervios pueden alterarse sus impulsos y esto afecta todo el cuerpo. Cuando se desalinea la columna vertebral, todo el sistema esqueleto se desequilibra. Esto puede causar fatiga y agotamiento.

En efecto, el cansancio, la fatiga y el agotamiento son una de las primeras señales de subluxaciones vertebrales. La mayoría de los “nervios oprimidos” no duelen. La mayoría de la gente no se queja de dolor. El dolor es solo un síntoma de la subluxación vertebral y no es muy común.

El tratamiento indicado

Únicamente los médicos quiroprácticos están adecuadamente capacitados para realizar exámenes de la columna vertebral para detectar subluxaciones vertebrales.

La quiropraxia es el único arte de sanar concebido para ubicar y corregir las subluxaciones vertebrales. No pueden hacerlo ni los calmantes de dolor, ni los relajantes para músculos, ni otras medicinas ni procedimientos médicos. Ninguna cirugía puede hacerlo. Los nervios oprimidos (subluxaciones vertebrales) no pueden desaparecer ni desaparecerán por sí solos. Cualquiera que sufra de este malestar necesita de un examen quiropráctico de la espina dorsal y un reajuste de la misma.

Por Redacción Docsalud

Foto.- Pixabay

Fuente.- https://docsalud.com

26 de Enero de 2022