El 76 por ciento de la población no realizó sus controles de salud desde que comenzó el aislamiento

Más de diez mil personas que viven mayoritariamente en Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) participaron de una encuesta diseñada por especialistas de Fleni en la cual se indagó sobre la continuidad de controles y conducta ante la aparición de distintos síntomas.

El sistema de salud exhibe una paradoja: mientras atraviesa su momento más crítico en la contención del coronavirus, las guardias que suelen estar repletas de personas por consultas leves o agudas están vacías. Y es que aquellos pacientes que deben atender otras patologías prefieren resguardarse y no asistir por el riesgo de contagio. El Servicio de Neurología Vascular de Fleni, dirigido por el doctor Sebastián Ameriso, llevó adelante una encuesta online en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) en la que participaron más de diez mil personas con el objetivo de analizar cómo se estaban cuidando los argentinos en el período del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio.

“El objetivo del estudio SIFHON-COVID fue conocer y tomar dimensión del comportamiento de los ciudadanos durante el período de aislamiento, especialmente en cuanto a control de factores de riesgo vascular y conducta ante síntomas compatibles con ACV”, explicó Soledad Rodriguez Perez, coordinadora del estudio. Por otro lado, el encargado de llevar adelante el estudio explicó que esto les permitió obtener una foto precisa del panorama actual: “Es un tema que nos preocupa y mucho ya que hay una severa caída en la atención de problemas serios de salud más allá de los relacionados con la pandemia que estamos atravezando”.

En total se completaron 10.136 encuestas en el AMBA y los primeros resultados llamaron la atención de los expertos en salud ya que el 37% de los encuestados fueron mayores de 60 años y el 16% vivían solos.

Por otro lado, solo el 38% de los encuestados cree que los hospitales cumplen con todas las normas de seguridad para protegerlos de eventuales contagios de coronavirus. Y el 39% reportó antecedentes de algún factor de riesgo vascular como hipertensión, diabetes, colesterol elevado, arritmias cardíacas o un ACV, infarto cardíaco previos, entre otros.

El dato más contundente, fue que el 76% refirieron no haber continuado con sus controles médicos habituales durante el aislamiento social preventivo y obligatorio. De aquellos que necesitaron recetas, el 21% refirió dificultades para obtenerlas.

Cuando se planteó una situación hipotética de conducta ante síntomas neurológicos leves o transitorios, el 9% dijo que no consultaría a un especialista debido a la situación de cuarentena.

El 6% de los encuestados reportó haber tenido síntomas compatibles con un ACV, como debilidad en un lado del cuerpo, trastornos del habla, entre otros. De ellos, solo 34% hizo una consulta en una institución médica. De los que no consultaron, aproximadamente la mitad no lo hizo por no haberle dado importancia a los síntomas y el resto tuvo miedo de salir de su casa o de concurrir a una institución médica.

Estos datos confirman que gran parte de la población ha dejado de cuidar aspectos importantes de su salud debido a la situación de aislamiento social preventivo y obligatorio, a lo que se suma el temor al contagio en las instituciones médicas y cierto desconocimiento de los síntomas de un ACV y de las conductas necesarias para su correcto manejo temprano.

En este sentido, los especialistas explicaron que es de vital importancia instar a la población a no suspender las consultas por sus problemas de salud habituales ni demorar los estudios de rutina puesto que esto puede ser muy perjudicial a futuro. Como parte de este mensaje se debe incluir el brindar garantías para que las personas se sientan protegidas en los centros de salud. “En Fleni incorporamos todas las medidas de control, detección y prevención que impone la actual situación epidemiológica adoptando disposiciones estrictas tanto para el personal como para los pacientes” concluyó Ameriso.

