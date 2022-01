Por qué la lectura mantiene el cerebro sano y lo aleja de las enfermedades más frecuentes. Desde chicos, en los primeros años escolares, los docentes enseñan a leer. Muchos pequeños se resisten, a muchos les es indiferente y a otros les apasiona. La realidad es que los libros de ficción (en el formato que más le guste) invitan al lector a involucrarse en aventuras, a identificarse con los personajes y a transportarse a mundos desconocidos. Existe evidencia que leer ayuda a mantener la mente activa. Para comprobar esto no hay que ir a la ciencia, sino tan solo observe a algún adulto mayor que tenga el hábito de la lectura a flor de piel (esos que seguramente prefieren el formato papel porque no logran encariñarse con los aparatos tecnológicos y porque se les cansa la vista). Seguramente, comprobará que están más lúcidos que personas más jóvenes que no son amigos de los libros. Además, leer es una forma de entretenimiento y es una actividad que pueden compartir con sus nietos.



Cuanto antes se empiece, mejor

Como sucede con todo en la vida, cuanto antes incorpore los hábitos es mejor. Si no está acostumbrado a leer porque “es más cómodo prender el televisor y listo”, cuando quiera hacerlo le resultará más difícil. Empiece de a poco, leyendo tres o cuatro páginas por día del tema que más le guste, y verá como le cambiará la vida y se sentirá mentalmente más activo.

Es verdad que leer puede resultar una actividad solitaria, pero a diferencia de lo que se cree no lo aislará del mundo, al contrario. Mejorará su vida social, le abrirá la cabeza, e incluso puede compartir su lectura con otros, ya sea en un club o simplemente sentándose a charlar con amigos sobres lo que estuvo disfrutando en el último tiempo.

Leer no solo lo ayudará a agilizar su mente, sino que reforzará su concentración, aumentará la rapidez de respuesta, podrá organizar sus ideas más rápidamente y prestará mayor atención al detalle.



Beneficios de la lectura

Es una actividad saludable. Si bien puede acentuar el sedentarismo, estimula la actividad cerebral y fortalece las conexiones neuronales. Por otro lado, puede llevar su lectura a donde quiera, es decir, que puede leer sentado en su casa, en el colectivo, mientras toma sol o en mientras hace actividad física en una bicicleta fija.

Mejora la escritura. Cuando lee, no solo está leyendo una determinada historia, sino que también está adquiriendo habilidades para aprender a escribir, incorporando vocabulario y mejorando su ortografía de manera inconsciente. Por eso, es tan importante inculcar la lectura desde chicos.

Combate enfermedades neurodegenerativas. Al tener la mente ocupada y activa, retrasará el daño cerebral generado por ciertas enfermedades neurodegenerativas (como demencias). Que aparezcan estas patologías depende de muchos factores, algunos conocidos y otros que son un misterio, pero la lectura es una forma de prevenir la pérdida de memoria y mantener la mente en forma.

Reduce el nivel de estrés. Si se la pasa leyendo diarios o portales de noticias, probablemente aumentará su nivel de estrés (íntimamente relacionado con migrañas, contracturas, cefaleas y trastornos de ansiedad y del sueño). Sin embargo, si elige combinar la lectura de noticias con libros, especialmente de ficción, lo harán olvidarse de la realidad por un rato. En vez de mirar televisión en la cama, pruebe leer un libro y conectarse con la historia antes de irse a dormir.

Combate el aburrimiento. Los adultos mayores, suelen tener mucho tiempo libre y no saben qué hacer con él. Los libros son grandes aliados para esos momentos donde el aburrimiento abunda. En vez de hacer zapping porque no encuentra una buena película o porque ya vio todas, tome un libro y entre en un mundo nuevo.

Por Redacción Docsalud

Foto.- Pixabay

Fuente.- https://docsalud.com

10 de Enero de 2022