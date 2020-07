Chiche Gelblung volvió a la TV: "Estoy, vivito y coleando"

Luego de ser dado de alta, Chiche Gelblung salió al aire en su programa desde su casa y se mostró conmovido por el cariño de la gente. Chiche Gelblung fue dado de alta el martes luego de pasar seis días internado en el sanatorio Los Arcos con un cuadro de sepsis y neumonía.

Descartado el diagnóstico de coronavirus y negado el ACV que supuestamente había sufrido, el conductor fue tratado por sus problemas respiratorios y de regreso a la televisión no dudó en contar que debe seguir en una especie de "internación domiciliaria" hasta recuperarse del todo. Gelblung salió desde su casa al aire en Chiche 2020, el programa que conduce y se mostró de excelente humor. "Acá estoy, sanito, vivito y coleando", bromeó. "La recuperación fue más rápida de lo que parecía. Los medios son difíciles, yo miraba la tele y veía 'Chiche en grave estado' y yo estaba comiendo pollo en ese momento", dijo entre risas. Luego, con un tono más serio, el conductor detalló: "Estuve 48 horas complicado. Estoy bien, me siento bárbaro, ayer me dieron el alta, estoy haciendo una especie de internación domiciliaria".

Foto.- Chiche Gelblung volvió a la TV

Fuente.- https://www.minutouno.com