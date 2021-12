Desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas instan a la población a no olvidar las medidas de prevención de COVID-19, en las próximas Fiestas de Navidad y Año Nuevo, para prevenir contagios. Al tiempo que aconsejan vacunarse y completar las dosis de refuerzo contra el COVID-19. En este contexto, recomiendan mantener, en lo posible, el distanciamiento social, de 2 metros, evitar dar la mano, abrazar o besar a otras personas, lavarse las manos frecuentemente con agua y jabón o alcohol en gel, usar barbijo, no te tocarse la cara boca, no compartir el mate, la vajilla y los utensilios. Finalmente, llaman a la población a vacunarse y a completar las dosis de refuerzo.

20 de Diciembre de 2021