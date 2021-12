Estamos en la recta final del año, es momento de prepararnos para darle cierre al 2021 y la bienvenida al 2022. ¿Y cómo queremos encarar

el año que está por comenzar?. Entre todos los objetivos personales, consideramos la importancia de empezarlo en orden y liberados: todo lo que está afuera genera sensaciones en nosotros e incide en nuestra mente. Un espacio ordenado y liberado produce bienestar, tanto físico como mental. Por el contrario, el desorden y la acumulación de cosas puede conducir a estados de estrés, ansiedad y cansancio. En muchas ocasiones un primer paso para conseguir un cambio interior, es realizar un cambio externo, por ejemplo, poner en orden nuestro hogar y liberar los espacios en los que más tiempo pasamos “Desde Space Guru notamos esa necesidad recurrente de contar con más espacio, las personas solemos tener muchas cosas que no necesitamos usar todo el tiempo y poco espacio, ya que los departamentos son cada vez más chicos, así que vemos en nuestros clientes como, sobre todo, después de la pandemia, valoran más los espacios liberados y ordenados que les generan tranquilidad y comodidad”, Livia Armani, Cofundadora de Space Guru.

Un entorno desordenado desencadena consecuencias negativas para la salud mental, como desánimo o hastío. “Y con la palabra “orden”, no nos referimos a un hogar ordenado a la perfección, si no, a espacios que nos hagan sentir en armonía. No hay que caer tampoco en la obsesión y que una sola cosa fuera de lugar nos genere malestar. Pero nuestra casa suele ser un reflejo de nuestro mundo interior e incidir en nuestro estado de ánimo. Por ende, los espacios desordenados, nos hacen menos productivos, menos eficaces (tardamos más tiempo en encontrar las cosas), no genera más gastos (compramos cosas innecesarias por no encontrar las que ya tenemos), estamos más estresados y con menos control de nuestro hogar. Es innegable la paz que nos da ver nuestra casa ordenada. Paz visual, que se traduce en paz interior” @dollymoncla, influencer del hogar y la organización.

“Ordenar nuestra casa a fin de año es una gran oportunidad, no solo para liberar espacio físico, sino también, para lograr salud mental y empezar en óptimas condiciones el nuevo año, disfrutando aires renovados”, agrega @dollymoncla y nos da sus claves para hacerlo:

- Planificar: elegir si vamos a organizar por categoría, ambiente u otros. Y empezar en orden.

- Tomar decisiones sobre lo que no necesitamos o no vamos a usar por el momento: donar, vender o guardar en otro espacio para que no nos ocupe lugar en casa.

- ¡Perseverar! Una vez que empezamos no abandonar.

- Buscar ayuda si es necesario.

- No intentar ordenar todo en un solo día.

- Generar nuevos hábitos para que el orden se mantenga.

Y desde Space Guru lanzamos durante Diciembre la campaña “Liberate para el 2022” con la que pretendemos brindar a las personas un espacio de guardado extra con dos beneficios especiales: primer mes sin costo y un súper descuento en el flete, ambos sin tope. De esta manera, las personas que aprovechen la época para poner en orden su casa y liberar espacio, tendrán una oportunidad para enviar a guardar todo aquello que no necesitan por el momento y no tienen a dónde poner. Y así liberar espacio para iniciar el nuevo año y para todo lo que viene.

Gentileza.- Gabriela Maria Fabrizio

18 de Diciembre de 2021