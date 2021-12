Cada día la inseguridad avanza: en todos los barrios de la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe y en las zonas rurales, con formas más agresivas y amenazantes. Hurtos, robos, tiroteos, secuestros virtuales, asesinatos a mansalva, correderas, etc. son situaciones desesperantes que viven los ciudadanos y que no discriminan a nadie. También, destrucción de silos bolsas, daño a ganado resultado del abigeato, desmanes en propiedades, etc. acechan día a día sin encontrar freno ni forma de eliminación. Por esto desde la Sociedad Rural Rosario hacen un llamado con urgencia al Gobernador, al Ministro de Seguridad Provincial, a los Intendentes y Jefes Comunales, y en especial a la Justicia a través de sus Jueces y Fiscales, para que coordinen e intervengan de forma enérgica y eficaz, para frenar esta situación de violencia que sigue minando la vida cotidiana de la comunidad y le resta calidad.

Foto.- Ilustrativa

Gentileza.- Luis Ciucci - Sociedad Rural Rosario

13 de Diciembre de 2021