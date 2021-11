Continuando con la difusión de temáticas relacionadas con el tema de la salud del hombre, desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas informan sobre cáncer de próstata, síntomas, tratamientos y prevención. En este contexto, el médico especialista en urología, del mencionado Centro Asistencial, Dr. Enrique Rivero, explicó qué es el cáncer de próstata. “Es una enfermedad maligna, es el cáncer principal que se presenta en el hombre, a partir de los 50 años, no da síntomas inicialmente, por lo que insistimos en el diagnóstico precoz, por lo que pedimos que consulten sin miedos”. En relación a los síntomas, el Profesional señaló “si bien no da síntomas la patología inicialmente, en algunos casos, se puede presentar a través de dificultad para orinar, sensación de que no se termina de orinar, levantarse varias veces a la noche a orinar, hay que acudir a un médico urólogo, que con un laboratorio y exámenes muy sencillos podrá llegar a diagnóstico temprano, y así poder curar la enfermedad, hoy con el avance de la ciencia y de la medicina tenemos a mano herramientas para curar la enfermedad”.

Al tiempo que, el Dr. Enrique Rivero, se refirió al grupo de riesgo “las personas que tienen familiares directos con cáncer de próstata como ser el papá, el abuelo, el hermano, primos, tíos, incrementa la posibilidad de tener la enfermedad y si se le agrega que es tabaquista y que lleva una mala alimentación, si presenta obesidad, las personas que comen mucha carne y grasas, se incrementa aún más el riesgo”.

También, mencionó cómo está preparado el Hospital Escuela de Agudos “Dr. Ramón Madariaga” para atender a las personas con cáncer de próstata, destacando que disponen de todo lo necesario tanto para la terapéutica como para llegar a un diagnóstico temprano. “En el Hospital Escuela, venimos trabajando hace un tiempo con estos pacientes, contamos con un servicio de urología que trabaja en permanente contacto con otros servicios como ser oncología, diagnóstico por imágenes, se realizan cirugías según el caso, como ser, robóticas, cirugías abiertas y laparoscópicas.

Finalmente, mencionó que están avanzando y en este contexto afirmó que están iniciando un área de cáncer urogenital en el Instituto Misionero del Cáncer.

Ver video en

https://www.youtube.com/watch?v=9pKrjg03Qo0

Gentileza.- Comunicacion HEA

30 de Noviembre de 2021