Desde el Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas informan que participarán en el encuentro de concientización de la diabetes, que se realizará el 21 de Noviembre del 2021, en la Plaza Seca, de la Avenida Costanera. El mismo se desarrollará de 17,00 a 20,00 horas. La actividad es organizada por el Programa Provincial de Diabetes de Misiones. En el evento, se presentará un sendero saludable; se realizará clase de zumba; a cargo del profesor Danny Toledo; se formará un circulo azul, por lo que solicitan a la población, de ser posible, asistir con ropa de color azul; se presentará el Balet Municipal Retumbo Pampa; llevarán adelante actividad física participativa. Caminata integradora de 2 km., se entregarán presentes a participantes destacados de la actividad física participativa; y se presentará el Ballet Misiones Danza, a cargo de la Profesora María Elena Markendorf.

En este marco, la Diabetóloga del Hospital Escuela, Dra. Natalia Blanco, mencionó “estamos transitando el Mes de la Diabetes, bajo el lema Si No es Ahora ¿Cuándo?, por lo que venimos participando en diferentes eventos de concientización para informar a la comunidad sobre qué es la diabetes y sobre todo difundir medidas de prevención de esta enfermedad”.

Al tiempo que, explicó qué es la diabetes y remarcó el gran porcentaje de desconocimiento de la población que la padece. “Se trata de una enfermedad crónica que tiene tratamiento pero no se cura. En este contexto remarcó que “existe un 50 % de la población que no sabe que tiene diabetes, la enfermedad en sus inicios no da síntomas, pero con el tiempo llegan las complicaciones graves y serias que tiene la enfermedad como ser: retinopatía (lesiones en los ojos, pérdida de la visión), enfermedad renal, lesiones en las piernas y el corazón”.

Finalmente, afirmó “es una enfermedad que nos traiciona y que puede evitarse, la obesidad y el sedentarismo están muy vinculados a la diabetes, por lo que estamos trabajando en promocionar la alimentación saludable, la actividad física y los controles médicos regulares, sobre todo en niños y jóvenes, para evitar o retrasar la aparición de la diabetes”.

Ver video

https://www.youtube.com/watch?v=KKJJrOdKMSc

Gentileza.- Comunicacion HEA

19 de Noviembre de 2021