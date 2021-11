En el marco del Mes Azul, en el que se están desarrollando actividades de concientización para la prevención de la diabetes, desde el Servicio de Nutrición del Hospital Escuela de Agudos Dr. Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas ubicaron hoy, un estand, en la entrada del mencionado Centro Asistencial, para informar a la comunidad sobre alimentación saludable. En este sentido, la Responsable del Servicio de Nutrición, del Hospital Escuela, Lic. Moira Mazzanti, afirmó que “como primera medida, trabajamos en que los pacientes puedan adquirir hábitos saludables, esto significa realizar las 4 comidas, evitar excesos, incorporar la ingesta de frutas y verduras”. Por lo que agregó “ la población misionera tiene una muy baja ingesta de fibra y la fibra es muy importante para el diabético, porque hace que el azúcar suba de manera paulatina”.

Al tiempo que, agregó otras recomendaciones “es aconsejable incluir en la alimentación una porción razonable de hidratos de carbono, porque de eso se saca la mayor cantidad de energía; también hay que incorporar proteínas, como ser carnes rojas, blancas, clara de huevo o huevo entero, dependiendo de la ingesta semanal recomendada para el paciente y grasas crudas, en forma medida”.

Otro hábito saludable que mencionó la nutricionista, es evitar las gaseosas o jugos, si incluir 8 vasos de agua al día y reducir la sal.

Ante la pregunta de cuáles son los alimentos que suben la glucosa, Mazzanti precisó que son los de panadería, los procesados, en este marco detalló otros como ser la chipa, torta frita, reviro, pan, mandioca, entre otros”.

Finalmente, dijo que el cambio en los hábitos alimentarios lleva tiempo, hay que acompañar al paciente y no olvidar la actividad física.

En el evento, también estuvieron los diabetólogos del Hospital Escuela. Por lo que la Dra. Elizabet Méndez del Programa de Enfermedades Crónicas No Transmisibles del Hospital Escuela, explicó qué es la diabetes “es una enfermedad crónica, no transmisible, que no respeta edad, ni sexo, ni raza, que va en un aumento alarmante, en la que se presenta una alteración en la secreción de insulina en la diabetes tipo 1 o una alteración en la utilización eficaz de esta hormona, como lo es el caso de la diabetes tipo 2”.

Continuando con el tema, aclaró que el 90 % de la población diabética es del tipo 2. Al tiempo que comentó “tenemos la oportunidad de hacer prevención, en noviembre ponemos el foco en esto” y remarcó que es fundamental el trabajo interdisciplinario en el Hospital Escuela, a través del área de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, “ este está integrado por un equipo de Profesionales, compuesto por enfermeras, que hacen educación, consejería, ingresan al paciente, en todo el circuito de atención y desde ahí buscamos que el paciente tenga una atención integral, uno de los pilares es la nutrición, por lo que el Servicio de nutrición acompaña permanentemente a los pacientes”.

Además, agregó que van orientando al paciente diabético para que reciba la atención en otras especialidades como ser: cardiología, oftalmología, nefrología, el éxito se da a través de una atención en conjunto con una visión integral”.

Estadísticas

Asimismo, la Dra. Méndez se refirió a las estadísticas que se registran a nivel mundial y provincial en relación a la diabetes. “Año a año la prevalencia va aumentando, en el último reporte indicó que de los 460 millones de casos hoy existen más de 500 millones, se sabe que se produce una muerte cada 5 segundos, en el mundo”.

Finalmente, la Profesional, se refirió a la prevalencia en Misiones, “es del 13,8%, sólo el 50 % tiene el diagnóstico, por lo que es fundamental los controles médicos periódicos. “ Es una enfermedad invalidante es la primera causa de hemodiálisis, es la primera causa de ceguera, la primera causa de amputación no traumática”.

Ver video

15 de Noviembre de 2021