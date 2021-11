Con la mirada puesta en recuperar y aumentar el consumo per cápita de yerba mate en la Argentina, el Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM) se encuentra en etapa de redefinición de las acciones de promoción del producto. “Los datos nos muestran que en los últimos 15 años creció la población y la cantidad de kilos comercializados, pero sin embargo el consumo per cápita disminuyó y en eso precisamente estamos enfocados, en implementar acciones de posicionamiento más eficientes para ganar mercado”, enfatizó el Presidente del INYM, Juan José Szychowski. Un informe del INYM, elaborado con datos propios y del Ministerio de Economía de la Nación, indica que en el 2005 el consumo de yerba mate fue de 6,32 kilogramos por persona, en un territorio con 38.402.889 de argentinos y ventas por 239.907,422 kilogramos del producto elaborado; en el 2020, el consumo per cápita se ubicó en 5,92 kilogramos, con una población de 45.376.763 personas y despachos al mercado interno por 268.826.525 kilogramos de yerba elaborada.

“Claramente aumentó la población y el volumen comercializado, pero no el consumo y ese es el desafío que tenemos, la Institución y las empresas, el de revertir esta situación”, subrayó Szychowski.

Como parte de las acciones en marcha, el jueves último (11 de Noviembre de 2021) el Directorio del INYM aprobó la realización de un estudio que determinará una estrategia de comunicación para una campaña nacional de promoción de la yerba mate que se prevé implementar durante el 2022.

La sub gerente de Promoción y Desarrollo del INYM, María Martha Oria, destacó que “la reformulación de las acciones para el 2022 abarca el apoyo tanto a las empresas ya consolidadas como a los pequeños y medianos emprendedores en todo lo que necesiten para colocar sus productos en el mercado interno, y también un seguimiento a la campaña de promoción de yerba mate que prevemos realizar a nivel nacional para evaluar sus resultados y continuidad”.

De la misma manera, la Institución tiene en marcha dos programas orientados al público constituido por adolescentes y jóvenes. Uno es “El Mate en la Escuela, Cada Estudiante con su Mate”, a través del cual, en convenio con el Ministerio de Educación de Misiones, durante el ciclo lectivo 2022 se facilitarán equipos de mate a los estudiantes para que puedan disfrutar de la infusión, fomentando su consumo. El otro es Mate Rock 2021, que contempla, junto al Ministerio de Cultura, la promoción de la yerba mate al mismo tiempo que las bandas de música locales / provinciales, con recitales en distintas localidades misioneras, iniciándose el 30 de noviembre, Día Nacional del Mate, en Posadas. Ambas iniciativas tienen proyección nacional.

Otro segmento elegido para acercar la yerba mate es el integrado por deportistas, amateurs y profesionales, y aquí cabe destacar las investigaciones científicas que evidencian las propiedades benéficas del alimento en la salud, recientemente socializadas en las VI Jornadas de Divulgación Científica Yerba Mate y Salud.

En la agenda también figuran la realización de Matear, la feria organizada por el INYM en la ciudad de Buenos Aires, además de la participación en los tradicionales eventos de Cosquín, y la Expo Ganadera Rural de Palermo, entre otros, para multiplicar el consumo de yerba mate en nuestro país.

15 de Noviembre de 2021