El familiar del ex jugador manifestó por medio de las redes sociales que el laboratorio “se equivocó”. El hermano de Carlos Bilardo aseguró que el ex director técnico no tiene Coronavirus (COVID-19). Hace algunos días trascendió que el doctor se había contagiado de Coronavirus (COVID-19). Posteriormente el ex director técnico de la Selección Argentina fue trasladado a un centro médico, donde iba a continuar con su recuperación.

Así lo habían definido desde su entorno, quienes pretendían monitorear su situación con mayor observación de los profesionales. Sin embargo, su hermano fue quien aprovechó las redes sociales con el fin de desmentir el diagnóstico y apuntó contra el laboratorio al que concurrió el ex jugador. “Mi hermano no tiene nada , el laboratorio muy famoso se equivoco es para matarlos casi seguro vuelve al mismo lugar”, escribió Jorge Bilardo. Ni bien llevó a cabo la publicación en la red social Twitter, los fanáticos del exmediocampista aprovecharon para celebrar el anuncio. “Excelente noticia!!”, “Gracias Jorge, abrazo al Doc los queremos mucho !!”, fueron algunos de los mensajes que redactaron los usuarios.

El hermano de Carlos Bilardo reveló que el ex director técnico no tiene coronavirus.

Foto.- Twitter @JorgeBilardo

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com