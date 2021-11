La Escuela cuenta con más de 450 alumnos enrolados, e iniciará en la semana del 25 de Octubre los cursos de Venta por Mercado Libre, Marketing Digital, Programación para no Programadores y Aplicaciones Móviles. Gmaj Center, ONG formada por voluntarios y profesionales apasionados por ayudar al prójimo, anuncia la inauguración oficial de la primera escuela de oficios tecnológicos de la comunidad. La jornada – que tuvo lugar el pasado 25 de este mes - contó con la presencia de la Embajadora de Israel Galit Ronen, importantes referentes de la industria como David Grinberg, Vicepresidente en Arcos Dorados, Ezequiel Glinsky Director de Innovación y Tecnología para Latinoamérica en Microsoft, Matías Casoy Director Ejecutivo de Rappi y Cofundador de Linio, el Rabino Zury Cattan Empresario y Conferencista Internacional.

Las palabras de inauguración estuvieron a cargo del Sr. Guillermo Borger (ex Presidente de AMIA) quien hizo especial hincapié en la formación tecnológica como eje del desarrollo haciendo un paralelismo con el estado de Israel. A su vez cada autoridad presente pronunció palabras de apoyo y confianza en el proyecto e inspiró a los inscriptos a estar a la vanguardia de la tecnología.

El objetivo principal de la Escuela es proporcionar a la comunidad la tecnología para que les sirva de herramienta para emprender aquello que anhelan y logren salir adelante por cuenta propia, que puedan tener un trabajo próspero, que les otorgue el bienestar material y espiritual.

La propuesta cuenta a su vez con alianzas estratégicas con Microsoft y Banco Industrial. Próximamente, estaremos firmando acuerdos con otras empresas tecnológicas de renombre. Estos convenios serán de gran impulso, ya que además de avalar los cursos le otorgan a la escuela plataformas donde realizar prácticas, herramientas de enseñanza y aprendizaje, como así también, posibles vacantes de empleo en sus empresas.

Gmaj Center busca contribuir a la igualdad de oportunidades a través de una amplia oferta de capacitaciones orientadas a vincular y potenciar habilidades personales con aptitudes y competencias laborales. Dentro de los principales beneficios de la Escuela, se destaca la oferta de cursos a un precio accesible: abonarán el 10% de lo que en promedio es el costo de mercado (subvencionado el 90%), para que las personas puedan adquirir las habilidades tecnológicas necesarias y tener éxito en el mercado laboral que le permita ocupar un rol dentro del mundo IT. Además, ofrece cursos para que las personas puedan adquirir las habilidades necesarias para tener éxito en un rol de IT. También, se los contactará con referentes de la industria digital para que compartan sus consejos y les brinden ayuda. Se ampliará el área de asesoramiento general de negocios y emprendimientos, con el fin de otorgar las herramientas necesarias para llevar adelante un proyecto laboral. Un grupo de especialistas asesorará, capacitará y brindará sus conocimientos para lograr que cada emprendimiento que inicialmente es sueño sea una gran oportunidad. Como consecuencia de la pandemia, en la Comunidad Judía Argentina, los iehudim pasaron de la clase media a estar debajo de la línea de pobreza, habiendo más casos que en la mayoría de los países de Latinoamérica. Esta población está orientada en su mayoría al comercio de bienes, y la tecnología aún no se instaló sólidamente como una posible fuente de ingresos. Ese es el motivo por el cual principalmente aún no se invierte en capacitación y formación, quedando así, fuera de las enormes posibilidades en materia tecnológica que hoy ofrece el mercado laboral.

Con miras a futuro, el Gmaj Center busca incorporar más cursos alineados con tecnologías específicas que tienen alta demanda en el mercado IT como Java, Fullstack, Infrastructure Development, DevOps, Ciberseguridad entre otros. A corto plazo el objetivo del Gmaj Center es ofrecer una currícula académica que incluya una variedad de cursos intensivos, diseñados para capacitar y atraer los talentos que las corporaciones necesitan para su transformación digital. El Gmaj Center sueña a lo grande y proyecta generar la primera red de empleo IT de la Comunidad Judía global.

Desde el Gmaj Center se promueve el crecimiento, el desarrollo, los proyectos laborales, y principalmente se estimula a cada beneficiario a encontrar su propia fuente de ingresos para no necesitar ayuda social. Con el objetivo claro y la convicción firme de hacer posible otra realidad, el Gmaj ofrece una vez más una alternativa disponible a todos los miembros de la comunidad judía sin requisitos previos contribuyendo así a la igualdad de oportunidades.

Acerca de Gmaj Center

Gmaj Center www.GmajCenter.org es una ONG fundada en el año 2012, a lo largo de sus años, dio vida a un sinfín de micro emprendimientos en diferentes rubros. basada en el ecosistema emprendedor Israelí y en las máximas del Rambam que afirma: “El máximo nivel de Tzedaká es ayudar dando un préstamo y consiguiendo trabajo.” Tristemente en la Argentina hay más iehudim debajo de la línea de pobreza que en la mayoría de los países de Latinoamérica. En México y Brasil los Gmajim ya cuentan con sumas formidables para poder efectuar préstamos sin interés. Cuando una familia lo necesita, la comunidad lo ayuda, sostiene y le permite levantarse.

Gentileza.- Gabriela Maria Fabrizio

8 de Noviembre de 2021