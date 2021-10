Así lo comunicó la abogada de la empresaria Ana Rosenfeld en un comunicado. Ana Rosenfeld confirmó que Wanda Nara y Maxi López acordaron "poner fin a todos los pleitos” que tenían en la justicia argentina y en la italiana referida a cuotas alimentarias y juicios por incumplimiento de bozales legales por parte de ella. La ex pareja logró la armonía en medio del escándalo de la ex modelo argentina y Mauro Icardi. López, incluso, se hizo cargo de sus tres hijos para que Wanda pueda transitar la crisis con Icardi. Recienmente trascendió que Nara le tenía que pagar 150 mil dólares a Maxi por no haber respetado un bozal legal. Finalmente, esto quedó cancelado con un acuerdo. “Ante las versiones que circulan sobre posibles multas que Wanda Nara debería pagar a Maxi López por haber - supuestamente - violado la medida autosatisfactiva impuesta para que no se refiriera a aspectos personales de su divorcio (bozal legal), aclaro que mi cliente a la fecha, nada debe abonar por dicho concepto ”, afirmó Rosenfeld en un comunicado enviado a Teleshow.com.

Luego agregó: “Más allá que esta cuestión es estrictamente procesal, aclaro que entre la señora Wanda Nara y el señor Maxi López han resuelto poner fin a todos los pleitos existentes entre ellos, al día de la fecha".

Yanina Latorre contó en LAM que Wanda se quedará con la casa que tenían con López en el barrio privado de Santa Bárbara, y así quedarán saldadas todas las cuentas.

Fuente.- https://www.minutouno.com

27 de Octubre de 2021