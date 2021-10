El delantero del PSG sólo seguía a su ex mujer y madre de sus dos hijas. Ahora aparece como "0 seguidos". El delantero del PSG, Mauro Icardi, sorprendió este viernes al dejar de seguir a su ex mujer Wanda Nara en medio de lo que parecía un operativo de reconciliación de la pareja tras las acusaciones de infidelidad que tienen como tercera protagonista a la China Suárez. La de la empresaria era la única cuenta que seguía el rosarino. "Cuando estas mood soltera en Instagram pero a la noche venis a pedir perdón!!!. En que quedamos @wanda_icardi? No me queda claro", posteó minutos antes de haber dejado de seguir a Wanda Nara. Por la mañana, Wanda Nara posteó una foto desnuda en la ducha a la que habría hecho referencia Icardi. El escándalo de Wanda Nara y Mauro Icardi estalló el sábado último en la previa del Día de la Madre. La mediática posteó en Instagram un duro mensaje que luego se supo era dirigido a la China Suárez. El delantero del PSG se ausentó de los entrenamientos.

Fuente.- https://www.minutouno.com

23 de Octubre de 2021