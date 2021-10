El Infectólogo Eduardo López destacó que la tercera dosis contra el Coronavirus (COVID-19) “es importante”, pero marcó la necesidad de inocular a los mayores de edad. López, afirmó que la prioridad en la vacunación contra el coronavirus en Argentina tiene que ser “completar las segundas dosis”. “Uno no puede avanzar con la tercera dosis, si no completamos las segundas dosis”, afirmó, en diálogo con Radio Mitre. “Primero vacunaría con dos dosis a los mayores de 18 años. Todavía no se vacunaron a todos los mayores de 50 años”, agregó. De igual modo, reconoció que “la tercera dosis, más temprano que tarde, hay que darla”. “Se va a plantear entre Diciembre y Enero”, comentó el asesor de Presidencia. El Doctor explicó que las vacunas de Sinopharm empiezan a perder efectividad luego de los seis meses y agregó: “Los datos que estamos teniendo de Moderna, Pfizer y AstraZeneca hablan que a los 8 meses los títulos de anticuerpos caen significativamente y para la variante Delta se necesita una cantidad importante de anticuerpos”.

“La ventaja nuestra es que nosotros no vacunamos en enero a todo el mundo. Cuando uno mira el número, la mayoría de los mayores se vacunaron con Sputnik. Estamos llegando a los seis meses, pero el adulto mayor se vacunó con Sputnik y no con Sinopharm. Tengo la sensación que vamos a avanzar con una tercera dosis en Enero”, completó.



Eduardo López consignó que los menores de 11 años “es el grupo que menos se enfermó, el 2% de los casos, y tuvo una mortalidad mínima” durante la pandemia.



Para el infectólogo, “estamos bien” con el presente epidemiólogico. “Hemos bajado la meseta de los dos mil casos, que era difícil que bajara. Estamos con una cantidad de casos que es buena. Toda Sudamérica bajó el número de casos y es una buena noticia, el cierre de aeropuertos ayudó que circulara en poca magnitud la variante Delta”.

“Se sigue manteniendo la vacunación, no volvimos a la cantidad que queríamos pero la vacunación con dos dosis va aumentando. Falta un 15% de los mayores de 50 años”, precisó el experto.



Para el doctor, “la clave es vacunar a toda esa gente a mediados de Noviembre”. “Si la variante delta no circula con fuerza en Noviembre, creo que hemos ganado una batalla importante”, adelantó.



Consultado sobre la aprobación, o no, de la vacuna Spuntik V por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), respondió: “Creo que la Sputnik se va a aprobar, estimo antes de fin de año. Es una vacuna buena y con millones de individuos que se han vacunado”.

“Los efectos adversos han sido los esperados y no fue nada grave. Creo que Estados Unidos la va a aprobar también”, añadió.



Por otro lado, celebró que en Estados Unidos y otros países avancen con la combinación de vacunas. “La Argentina ha sido pionera en la combinación de vacunas. La cantidad de anticuerpos sube en gran cantidad”.

Fuente.- https://radiomitre.cienradios.com

18 Octubre 2021