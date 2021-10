El Presidente de River Plate y la empresaria estarían viviendo un romance. Así lo reveló el periodista Ángel de Brito. Horas después del Superclásico que River le ganó a Boca Juniors en el Monumental, el periodista Ángel de Brito reveló un romance bien "millonario". El Presidente del club de Núñez, Rodolfo D'Onofrio y la empresaria Zulemita Menem están juntos. "Ellos son muy cuidadosos, no se muestran. No son jóvenes… Él es grandecito, tiene nietos, es grande. Ella no es abuela, tiene hijos. Este romance viene hace un tiempo, pero él estaba casado. Ella es muy famosa y él es muy importante. No es actriz… la hemos entrevistado", dijo la "angelita" Maite Peñoñori al presentar el enigmático. Antes de que finalizara "Los Ángeles de la Mañana" dieron los nombres. "El romance es entre Zulemita Menem", reveló la panelista. "Él hace tres meses se fue de su casa. Estaba casado desde hace muchísimos años, con hijos, nieto", cerró.

Fuente.- https://www.minutouno.com

5 de Octubre de 2021