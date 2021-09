En la Plazoleta de la Madre de la ciudad de Apóstoles, se llevó a cabo un operativo de Salud y Prevención de las ITS, actividad que convocó a centenares de vecinos quienes participaron de charlas informativas. En la ocasión se procedió a la realización de test gratuito, voluntario y totalmente confidencial de gratuitos de HIV, Hepatitis B para la población en general y de Hepatitis C a mayores de 50 años de edad, test de Sifilis a Embarazadas, Toma Gratuitas de Tensión Arterial. Se trató de un trabajo en conjunto entre diversas instituciones de la Provincia que incluyen al Ministerio de Salud de la provincia de Misiones y a través de Salud Integral Misiones, al Programa Provincial de VIH, ITS y Hepatitis Virales de Misiones, Atención Primaria de la Salud, Dirección de Bioquímica, entre otras.

27 de Septiembre de 2021