Sol Ulloa llega con su tercer lanzamiento titulado “Tell me how you feel”, una canción que habla sobre las relaciones dónde las acciones dicen más que las palabras, y es así como se dan cuenta que están enamorados, pero a la misma vez quieren escuchar de la boca del otro lo que sienten. Sol estudia canto desde muy temprana edad, su madre descubre que tiene una relación muy especial con el canto, más precisamente con la música. En el colegio siempre era la elegida para protagonizar los “Concerts Dramas” a los que asistían estudiantes y familias. Alentada por su familia, amigos y docentes sigue perfeccionándose y decide hacer esto de manera profesional. Es así como llega a Pilart Music Academy y es descubierta por Fernando Scarcella, luego de años de estudio y experiencias en los conciertos en vivo que realizaba la Academia deciden entrar al estudio a grabar su primer material (grabado en Pilart Music Studio) en el que participan músicos de primer nivel como; Miguel Tallarita y Victor Skorupski (Indio Solari), Lissa Vera (Bandana), Alambre Gonzalez (David Lebón, Divididos), Patán Vidal (Pappo), Jorge Araujo (Divididos, Gran Martell), Pablo Santos (Diego Torres, Lali, Soledad Pastorutti), Jota Morelli (Enanitos Verdes, L.A. Spinetta, Diego Torres), Pablo Motyczak (Rata Blanca), Hugo Mendez (Alejandro Lerner), Ariel Vergara (Adrián Barilari), Leo Actis, Lilian Zarate, Clavito Actis (Luis Salinas) y Fernando Scarcella (Rata Blanca).

Video

Tell Me How You Feel

https://youtu.be/poLBgOemqQQ

23 Septiembre de 2021