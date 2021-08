Advierte que "no se trata de un caso aislado", anticipa que presentará una denuncia por este agravio "espiritual" a la comunidad creyente y la ciudadanía, y lamenta el silencio de las autoridades. La Red Respeto Religioso expresó su repudio a los ataques contra la catedral metropolitana de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires perpetrados el viernes 27 de agosto durante una marcha de organizaciones sociales y de los derechos humanos contra el denominado “gatillo fácil”. “No alcanza con reparar -a expensas de los impuestos cada vez más altos a los contribuyentes- los prejuicios materiales. El agravio es también espiritual a la comunidad creyente y para muchos ciudadanos”, advirtió en un comunicado. La organización anticipó que “con el fin de enfrentar la creciente intolerancia religiosa y mover al Estado y sus funcionarios y al Ministerio Público Fiscal (que debería actuar de oficio) a tomar conciencia de la gravedad de la situación, vamos a efectuar la denuncia judicial correspondiente, penal y correccional”.

La Red Respeto Religioso repudia los ataques a la catedral metropolitana de Buenos Aires ocurridos el viernes 27 de agosto, en ocasión de un acto y marcha de protesta "contra el gatillo fácil", cuando un grupo vandalizó con pintadas ofensivas las paredes y columnas de la catedral, el Cabildo y el Palacio Municipal, a la vista de todos, incluso las fuerzas policiales.

No hubo prevención, acción ni reacción de las autoridades nacionales o de la Ciudad. Tampoco declaración posterior condenatoria del atropello. Este odio irracional va en aumento frente a la desidia de los poderes públicos. El desinterés y silencio es alarmante.

No alcanza con reparar - a expensas de los impuestos cada vez más altos a los contribuyentes - los prejuicios materiales. El agravio es también espiritual a la comunidad creyente y para muchos ciudadanos.

Con el fin de enfrentar la creciente intolerancia religiosa y mover al Estado y sus funcionarios y al Ministerio Público Fiscal (que debería actuar de oficio) a tomar conciencia de la gravedad de la situación, vamos a efectuar la denuncia judicial correspondiente, penal y correccional. No se trata de un caso aislado.

Pretendemos que se investigue, identifique y sancione a los responsables. No puede ser que no haya ningún demorado ni detenido. Las fotos y videos de la movilización circulan y son conocidos. No es difícil individualizar a los agresores. El comportamiento delictivo constituye un delito penal y una contravención (ley 5031 de la Ciudad de Buenos Aires)

También solicitamos a los Gobiernos Nacional y de la Ciudad de Buenos Aires que expliciten las medidas efectivas a tomar para disuadir en el futuro este accionar, que parece estar a la orden del día en las manifestaciones y reclamos de ciertos sectores militantes.

La sociedad argentina, exhausta ya por la pandemia y la preocupación económica y social reinante, demanda la protección de valores y principios y el más terminante rechazo a toda forma de violencia material y simbólica.

Más información www.redrespetoreligioso.ar

Fuente.- https://aica.org

30 de Agosto de 2021