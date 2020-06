Coronavirus (COVID-19) en Argentina: Confirmaron 2.146 nuevos contagios y 32 muertes en las últimas 24 horas

Es el número más alto de casos para una jornada (22 de Junio). La cantidad de infectados desde que comenzó la pandemia llegó a 44.931, mientras que el total de fallecidos en todo el país es de 1.043. El Ministerio de Salud informó el lunes 22 de Junio que se registraron 2.146 contagios en las últimas 24 horas y que fallecieron 32 personas.

Con estos nuevos datos, el total de contagiados en el país desde que arrancó la pandemia es de 44.931, mientras que la cantidad de fallecidos es de 1.043 . Por la mañana la cartera que conduce Ginés González García emitió un parte en el que confirmó que se registraron 5 muertes desde el último informe realizado ayer. Son cuatro hombres, dos de 88 y 76 años, residentes en la provincia de Buenos Aires; uno de 66 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA); uno de 76 años, residente en la provincia de Río Negro; y una mujer, de 84 años, residente en la Ciudad de Buenos Aires (CABA). Hasta el domingo fueron realizadas 5.719 nuevas muestras y desde el inicio del brote se realizaron 285.391 pruebas diagnósticas para esta enfermedad, lo que equivale a 6.289,4 muestras por millón de habitantes. El número de casos descartados hasta este domingo fue de 193.317, por laboratorio y por criterio clínico/ epidemiológico. En tanto, las principales franjas etarias afectadas de los casos registrados corresponden a personas de entre 20 y 59 años, siendo la edad promedio de 36 años. Este mediodía, tras una hora y media de reunión, Alberto Fernández, Axel Kicillof y Horacio Rodríguez Larreta decidieron postergar la definición acerca de si endurecer la cuarentena o no en el Área Metropolitana Buenos Aires (AMBA), la zona del país más afectada por el Coronavirus (COVID-19). Según pudo saber Infobae, hay acuerdo sobre la necesidad de endurecer la cuarentena. Sin embargo, se están evaluando medidas que no implican retrotraerse a la fase que empezó el 20 de Marzo. En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires coinciden con provincia de Buenos Aires de que hay preocupación por el aumento de los contagios que se verificó en las últimas semanas y hubo acuerdo con el Presidente de “seguir muy de cerca los datos día a día, y hacer otro balance hacia el fin de semana para ver si hay que tomar medidas concretas” que, en ámbitos provinciales, se dan por firmes. Argentina llegó, domingo, a los 1.000 muertos por coronavirus y los contagios registraron un fuerte incremento durante la última semana. La mayoría de los infectados están en el conurbano bonaerense y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es por eso que Kicillof y Rodriguez Larreta evalúan la posibilidad de dar marcha atrás y endurecer la cuarentena. En la mañana del lunes el Ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollán, señaló que es “preocupante la curva ascendente” que muestra la enfermedad en la región y advirtió: “Va a hacer falta una restricción fuerte, hay un consenso de la ciudad de Buenos Aires y nosotros lo dijimos siempre, que si la situación se desmadraba íbamos a aplicar un freno”. Con el fuerte aumento de los casos registrado en los últimos días, la ocupación de camas en el AMBA llegó al 54%, mientras que en el primer cordón del Conurbano roza el 58%. Es una de las preocupaciones principales de la dirigencia política. Si se toma en cuenta toda la provincia, el número desciende hasta el 54%. “Si esto sigue expandiéndose a los cordones del Conurbano, no hay sistema sanitario que aguante”, planteó Kicillof antes de la reunión, tras inaugurar nuevas instalaciones en el Hospital Evita Pueblo de Berazategui. Fernán Quirós, Ministro de Salud porteño, también se mostró preocupado por el crecimiento de casos aunque explicó que la situación de la Capital Federal es distinta. Insistió en que la estrategia general será “una estrategia AMBA” debido a que el tejido urbano es indivisible, pero destacó que los datos que observa por el momento en la ciudad no justifican un retorno a la fase 1.

Foto.- Adrián Escandar - El transporte público solo puede ser utilizado por los trabajadores esenciales

