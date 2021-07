La Doctora Celeste Aphalo, especialista en obesidad, se refirió a la "Semana de la No Dulzura" para concientizar sobre una alimentación saludable y respaldar el impulso de la Ley de Etiquetado Frontal en los alimentos, y sostuvo que ambas apuntan a combatir "lo que más nos preocupa ahora que es el aumento de sobrepeso y obesidad infantil". Aphalo forma parte del Centro de Endocrinología y Nutrición (CIEN) un equipo de reconocidos Profesionales dedicados al Tratamiento Integral (médico, nutricional, físico y psicológico) del Paciente con Sobrepeso, Obesidad, Diabetes, Cirugía Bariátrica y Metabólica En ese marco, Aphalo remarcó que Argentina esta primera en América Latina con 33% de niños con sobrepeso y obesidad, y que "esta Ley lo que va a tratar de hacer es poner un alerta sobre esos productos".

La médica también señaló que "las dietas NO sirven", indicó que "hay que comer de todo" y resaltó que "debemos buscar cambiar nuestros hábitos para poder mejorar nuestra calidad de vida".

"La Semana de la No Dulzura es una campaña que tiene tres años que fue impulsada por cocineros principalmente, para promover el bajo consumo de azúcares", indicó la Doctora en declaraciones televisivas al canal Misiones Cuatro.

"Este año la campaña se llama "Azúcar oculto" para ayudar a la Ley de Etiquetado Frontal que se está debatiendo", agregó.

"La Campaña es apuntando a aquéllos alimentos que consumimos habitualmente en el supermercado, en los negocios, que no son el azúcar que estamos acostumbrados a ver como las pastas, bebidas, alimentos ultraprocesados, en los paquetes, sal, yogures, leches", amplió.

En ese sentido, Aphalo sostuvo que la Ley "es muy importante" porque "cuando queremos leer la información nutricional de un producto es tan pequeña que no se alcanza a leer y generalmente, compramos por el paquete, el color, porque nos llama la atención, y nunca sabemos lo que estamos comiendo". "Lo peor es que creemos que estamos consumiendo productos saludables y en realidad, no; eso hablamos de alimentos ultraprocesados que cuentan con cinco o seis aditivos que lo hacen dañino para la salud", explicó. En ese marco, Aphalo detalló que "hacer una dieta la puede hacer cualquier pero cambiar hábitos no lo puedo hacer cualquiera" y resaltó que "eso es lo difícil y lo que realmente sirve porque la dieta tiene una fecha de vencimiento". "Por eso es importante esto de la Semana de la No Dulzura, la Ley de Etiquetado Frontal, porque justamente debemos buscar cambiar nuestros hábitos para poder mejorar nuestra calidad de vida pero para eso tenemos que aprender", indicó. Por otra parte, Aphalo remarcó que "tenemos las redes sociales que nos invaden de dietas locas que muestran resultados mágicos y rápidos", y añadió que "justamente un hábito es algo que nos lleva mucho tiempo y tiene que ver con la parte alimentaria y sobre todo con la parte psicológica". "No comemos porque queremos, no engordamos porque queremos, siempre tenemos una razón y las emociones son las que nos cruzan; entonces es un trabajo interdisciplinario el que tenemos que hacer", explicó. Aphalo sostuvo que "con la comida nos recompensamos siempre, y en realidad la recompensa debe ser tener un cuerpo sano y saludable". Además, señaló que "según la OMS deberíamos consumir 25 gramos de azúcar diarios, y estamos consumiendo más de 115 gramos diariamente. Estamos lejos de las recomendaciones". Por último, Aphalo enfatizó su mensaje anti-dieta, pidió eliminar la palabra "permitido" y llamó a llevar adelante Plan Alimentarios, guiados por especialistas y con mucho énfasis en la contención psicológica para lograr cambios estables en el tiempo. "Las dietas no funcionan, morirse de hambre no funciona, las restricciones y las prohibiciones no funcionan", sostuvo y resaltó que "nosotros desde el Centro Cien proponemos que tenemos que comer de todo y tenemos que hacer 80 dias saludables y 20 no, porque tenemos que tener nuestra cuota de placer diaria. Tenemos que poder comer algo que nos gusta". "Hay que eliminar el prohibido y el permitido. Todo se puede comer, poco y justo todos los días", concluyó la especialista en Obesidad.

Gentileza.- G&D Consultora

20 de Julio de 2021