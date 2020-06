Vicentin: El Juez de la convocatoria repuso en funciones al Directorio de la empresa y nombró a los interventores del Gobierno como simples veedores

El Juez de la convocatoria de acreedores de Vicentin, Fabián Lorenzini, a cargo del tribunal Civil y Comercial de Reconquista, repuso en funciones al directorio de la empresa y nombró a los interventores del Gobierno Nacional como simples veedores.

El fallo no presupone una buena noticia para las intenciones de la administración de Alberto Fernández. En su fallo, Lorenzini dispuso “con carácter de medida autosatisfactiva y previa prestación de contracautela, que los administradores naturales de la sociedad concursada, designados conforme a la última Asamblea Ordinaria de Accionistas, continúen ejerciendo las funciones para las cuales fueron designados, conforme al estatuto de la misma”. Además, establece que “los Sres. Interventores designados en el DNU 522/2020 del PEN, podrán continuar desarrollando su tarea, con el grado de veedores controladores”. En otra parte de texto describe el rol de esos veedores como “esencialmente una función de seguimiento amplio, efectivo y directo, pero sin intervención en las decisiones del órgano de administración”. El fallo llega un día de fuerte reclamos contra la medida oficial. Mañana se espera una serie de concentraciones en distintos puntos del país para manifestar en contra de la intervención y el proyecto de expropiación que anunció el Gobierno la semana pasada.

El fallo

Lorenzini explica el fallo comenzando a describir que a su tribunal acudieron Daniel Nestor Buyatti, Alberto Julián Macua, Roberto Alejandro Gazze, Sergio Manuel Nardelli, Maximo Javier Padoan, Cristian Andrés Padoan, Martín Sebastián Colombo, Sergio Roberto Vicentín, Pedro Germán Vicentín, Roberto Oscar Vicentín y Yanina Colomba Boschi, todos directores de la sociedad concursada VICENTIN SAIC, y que manifestaron “que fueron desplazados de sus funciones por el Sub Interventor presidencial, Sr. Luciano Zarich”. Todos pidieron el desplazamiento de los interventores designados con fundamento en la ilegitimidad e inconstitucionalidad del decreto presidencial de necesidad y urgencia, sosteniendo su nulidad absoluta e insanable. Eso en principio no ocurrió, pero si el magistrado determinó que los interventores designados por Fernández sean sólo veedores. Lorenzini se declaró además incompetente para determinar la constitucionalidad del decreto de intervención.

Para permanecer en sus puestos en el directorio, los integrantes de la familia Vicentin y otros ejecutivos, alegaron que “la irrupción de los interventores en dicha administración preexistente, de manera abrupta e intempestiva, impidió cualquier tipo de transición ordenada dejando a la empresa a la deriva”.

El juez hace referencia también al contexto económico en medio de la pandemia y dice que por eso “cobra especial relevancia en el actual contexto de crisis financiera y económica, la magnitud empresaria de la sociedad concursada”.

“Estamos en presencia de una empresa de enormes dimensiones y con un rol preponderante en el mercado nacional e internacional de granos. Por lo tanto, su patrimonio debe ser administrado con el grado de experticia que asegure su adecuada gestión dado que, justamente de ello dependerá su continuidad operativa, la reinserción en el mercado de granos internacional y la exitosa negociación con los acreedores concursales y post concursales”, dijo el magistrado.

Esta tarde, Jorge Chemes, presidente de CRA, una de las entidades ruralistas que integran la Mesa de Enlace, celebró el fallo. “Creo que es un buen paso el fallo del juez, lo que hace es poner claridad a la situación al restituir a los administradores originales de Vicentin y poner a los interventores como veedores. No es una solución total pero es un buen paso. Alienta esperanzas para que se ponga claridad a la situación. No permite avanzar más al Estado sobre la empresa, es importante porque realmente había una situación muy comprometida, era inconstitucional en definitiva. Alimenta esperanzas para avanzar y para que se respete la división de poderes”, dijo.

Ayer por la noche hubo señales que para mucho fueron de acercamiento de parte de la empresa a los dichos del Presidente Fernández que podrían reinterpretarse luego de la decisión judicial. Así, fuentes cercanas al directorio de la empresa Vicentin, precisaron que “recibieron muy bien” las palabras del mandatario , quien en una entrevista televisiva aseguró: “El concurso va a seguir, no lo suspendí, y si finalmente se lleva adelante la expropiación, el concurso va a seguir. Como suelo escuchar, me tomé unos días para ver si hay alguna alternativa, pero nadie me la trajo. La sigo esperando esa alternativa. Estoy absolutamente abierto a escuchar cualquier propuesta”.

Al respecto, desde Vicentin adelantaron que “a pesar de no desistir de sus derechos, también realizarán un esfuerzo en la búsqueda de una alternativa superadora a la expropiación”.

Foto.- (Photo by Gustavo Saita / AFP) - La planta de la empresa en Rosario

Fuente.- https://www.infobae.com