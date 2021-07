En esta época del año se hace evidente el deseo de cambiar y renovar energía, de cara a los meses más fríos del año. Space Guru, startup de economía circular enfocada en solucionar problemas de espacio en las grandes ciudades, presenta algunos consejos y sugerencias para ordenar el espacio en el hogar, considerando que estamos transitando los primeros días más fríos del año. Desde que empezó la pandemia las personas prestan más atención a sus casas y a vivir más cómodas, muchos hábitos y costumbres cambiaron, y las necesidades y prioridades de las personas también. El orden y los espacios del hogar tomaron un protagonismo que en prepandemia, para la mayoría, no tenía. Llega la temporada de invierno e inevitablemente hay que reacomodar los ambientes y el placard. La principal diferencia entre el placard de invierno y el de verano es que la ropa de invierno ocupa muchísimo más espacio y, como solemos usar más capas, la ropa se multiplica pero no sucede lo mismo con el espacio en el armario y en la casa.

De acuerdo a un ranking reciente de Space Guru respecto a los objetos más guardados por los argentinos, en el primer puesto se destacan las cajas en todas sus variedades, que constituyen el 49.63% de este top 10 de los más guardados. Las cajas (en sus diferentes tamaños y formatos) sirven como contenedores para todo tipo de objetos de los más variados, dentro de ellos, las prendas de vestir.

Desde Space Guru te compartimos las claves para organizar tu placard de invierno y dejarlo listo para recibir los meses de frío:



1. Vaciar y limpiar

Antes de todo, es primordial que vacíes tu placard. Esto te dará una idea de todo lo que tenés y podrás decidir qué hacer con muchas prendas. Además, así podés limpiar el interior de tu clóset o las cajoneras que uses para guardar tu ropa.

2. Conservá lo que vas a usar en esta temporada:

El secreto para usar toda tu ropa y poder lucir creativos conjuntos es saber y ver todo lo que tenés. Si dentro de tu placard la ropa está totalmente amontonada será difícil ver cada prenda. Y cada vez que saques algo, correrás el riesgo de que el desorden empiece en ese mismo momento. Por eso, lo mejor que podés hacer es agarrar toda la ropa de verano que sabés que no vas a usar hasta dentro de algunos meses: mallas, polleras, vestidos, ojotas, sandalias, pareos, bermudas, musculosas, etc. y guardarlas en otro espacio que tengas. Si no tienes adónde ponerlas, una solución práctica es guardarlas en una baulera inteligente como Space Guru.



3. Tirá sin miedo

Evaluá a conciencia todo lo que ténes: conservá lo que realmente usás, está en buen estado y como dice Marie Kondo, con aquello que te haga feliz. Menos es siempre más. Hay prendas que se la pasan guardadas todo un año. Donalas o vendelas ¡Pero que no te roben el espacio en tu placard para todo lo que sí usás!



4. De lo más grande a lo más pequeño

Comenzá por la ropa más grande o la de casa (como sábanas y acolchados). Seguí por la ropa que más ocupa espacio como: camperas, abrigo, buzos. Luego continuá con las remeras, blusas, musculosas y camisas. Dejá para el final la ropa interior, los zapatos y los complementos (bolsos, bisutería, pañuelos, entre otros).



5. Secciones y clasificación

La mejor forma de ordenar tu armario es crear diferentes secciones dentro del espacio que disponemos. Así nos será más fácil localizar las prendas que deseemos en cada momento: en un lado los pantalones, en otro las chaquetas, remeras, camisas. Todo tendrá su propio espacio al igual que tus complementos para el frío como bufandas, guantes, gorros.

Podés clasificar cada una de las secciones por estilo y/o colores.



6. Orden lógico

Parece obvio, pero a veces no lo es. Organizá tu placar de forma lógica: las prendas que más usás ubicalas más a la mano y las que no, en los lugares menos accesibles. También podés poner las prendas más grandes y pesadas al fondo, dejando en la parte frontal las más ligeras o pequeñas.

7. Doblar al estilo Marie Kondo

El doblado en vertical, uno de los favoritos de la gurú del orden Marie Kondo, es la mejor manera de optimizar el espacio, especialmente para guardar remeras y ropa interior. Si no tenés muchos cajones, podés usar cajas.



8. Perchas

Colgá una prenda por percha. En el caso de los pantalones, dos para encontrarlos más fácil. En cuanto a las camperas, necesitarás perchas resistentes y, para que no tomen otra forma, colgalas abrochadas. Recordá colgar la percha mirando hacia el interior para mayor comodidad.

Ya tenés las claves para organizar el placar de invierno, guardar toda la ropa veraniega que no vas a usar hasta dentro de unos meses y empezar a lucir todos tus abrigos, camperas, gorros y bufandas particulares de la nueva temporada Ahora ¡manos a la obra! Tu nuevo y organizado armario te espera

