"Llega una época donde hay más requerimientos calóricos”, precisó la Licenciada, Marisol Nuñez, Nutricionista del Hospital Escuela de Agudos Dr Ramón Madariaga de la ciudad de Posadas, un centro de referencia primigenia en materia de cuidados a los misioneros. Nuñez precisó que "las harinas no hay que dejarlas de lado, forman parte de un aporte importante de energía, pero hay que incorporar más legumbres, de dos a tres veces a la semana. Y jugos cítricos, que aportan vitamina C necesaria para nuestro sistema inmune y que hay muchos en esta temporada". Asimismo indicó la necesidad de preparar sopas, guisados pero sin cocinarlos mucho tiempo para que no se pierdan las vitaminas. La profesional del Hospital Escuela de Agudos de Misiones, evaluó la importancia de no dejar de lado por el frío, la ingesta de frutas, en forma de compotas, asadas, tibias o temperatura ambiente. Respecto de los productos como carnes rojas, blancas, las mismas deben ser con poca grasa. Apuntó nuestro

5 de Julio de 2021