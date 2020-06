Quique Sacco, pareja de María Eugenia Vidal, tiene Coronavirus (COVID-19)

Luego de que el test le haya dado positivo a la ex mandataria de la provincia de Buenos Aires, se reveló que el periodista Quique Sacco también está infectado.

Quique Sacco está infectado de Coronavirus (COVID-19). La noticia se confirmó este miércoles, luego de que en la noche del martes transcendiera que la ex Gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María eugenia Vidal, actual pareja del periodista, también había dado positivo en el test de COVID-19. Quique Sacco anunció la noticia en su nuevo ciclo radial en Radio Del Plata. "Ayer me sometí a un hisopado y hace instantes me dieron el resultado. Es diagnóstico COVID-19 positivo, por lo cual se estarán tomando todos los recaudos pertinentes en la radio", afirmó. “Si bien soy asintomático, estoy obligado a realizar el reposo y la cuarentena. Estoy bien, normal y tranquilo. No he tenido fiebre", agregó, para luego mencionar a Vidal, “Quiero agradecerles de manera infinita a todos por sus mensajes de apoyo. Le agradezco a todos los que se preocuparon por María Eugenia. Estamos en una situación de pico, nadie está exento. Hay que cuidarse mucho. Estamos en un pico complicado”, cerró.

Fuente.- https://www.minutouno.com