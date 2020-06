Horacio Rodríguez Larreta se hizo el test de Coronavirus (COVID-19) y dio negativo

El Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) había almorzado con la ex Gobernadora, María Eugenia Vidal, quien contrajo la enfermedad. Horacio Rodríguez Larreta, se realizó un test de Coronavirus (COVID-19) cuyo resultado fue negativo. El dirigente de Cambiemos había almorzado el viernes pasado con la ex gobernadora María Eugenia Vidal, caso positivo de COVID-19, y si bien no había sido considerado un contacto estrecho, se realizó el examen para descartar que hubiera contraído la enfermedad. “Horacio no es considerado un contacto estrecho de Vidal.

El viernes tuvo un almuerzo con ella, manteniendo las precauciones pertinentes. Dado su rol se hizo el test anoche y dio negativo”, informaron fuentes oficiales consultadas por Infobae. El mandatario desarrollará su agenda tal como lo tenía previsto. No tiene indicación de quedarse en cuarentena. De hecho, esta semana tiene pautadas reuniones importantes para definir cómo continuará el confinamiento en el Área Metropolitana, la más complicada de la Argentina en cuanto a cantidad de contagios y muertes por el virus chino.

Twitter de Horacio Rodríguez Larreta - @horaciorlarreta

Les quiero contar que dio negativo el hisopado que me realicé ayer a la noche. Les agradezco los mensajes de cariño que recibí. Como mantuvimos distanciamiento durante el encuentro con @mariuvidal

, a quien le mando toda mi fuerza, no soy considerado contacto estrecho.

Otras personas que estuvieron en contacto con Vidal deberán ser testeadas, según indica el protocolo. Su pareja, por ejemplo, el periodista Enrique Sacco, ya se realizó el hisopado y espera los resultados.

Además de Rodríguez Larreta, participaron del almuerzo realizado la semana pasada en la sede gubernamental de Uspallata el senador nacional Martín Lousteau y el ex presidente de la Cámara de Diputados Emilio Monzó.

Desde el entorno de Lousteau aclararon que estaban sentados a tres metros de distancia en virtud de las recomendaciones sanitarias. “Se mantuvo mucho más que la distancia social”, precisaron. Puntualmente con respecto al senador radical, sostienen que “ni siquiera contaba como contacto estrecho”, aunque “por supuesto, si hay recomendación médica de hisopado, lo va a hacer”.

El negativo de Larreta cortó la posibilidad de una cadena de contagios que preocupaba al PRO. El jefe de Gobierno almorzó ayer con el ex jefe de Gabinete, Marcos Peña, y mantiene contacto diario con sus ministros y colaboradores. Ninguno de ellos deberá hacerse el hisopado porque la posibilidad de un brote quedó descartada.

Se sospecha que Vidal contrajo la enfermedad en contactos que mantuvo con Alex Campbell, el diputado provincial infectado. Otros dirigentes que compartieron enfermedades con el legislador esperan los resultados de los testeos a los que fueron sometidos.

Antes de que se le confirmara el diagnóstico, Campbell se había reunido con Federico Otermín y Juan Pablo de Jesús, ambos dirigentes de estrecho vínculo con Martín Insaurralde, quien dio positivo de COVID-19 la semana pasada. El legislador de JxC tampoco descarta haberse contagiado en otro ámbito ya que comentó que estuvo recorriendo comedores y “diferentes lugares del conurbano” durante la última semana.

La noticia de que Insaurralde dio positivo generó tal impacto en el Gobierno Nacional que obligó a que Alberto Fernández desistiera a último momento de viajar a Catamarca, y se aisló de la comitiva presidencial al ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, por prevención ya que había estado con el intendente. Finalmente dio negativo. Aunque la cadena de contagios se desató en la municipalidad de Lomas de Zamora. De 11 funcionarios y miembros del equipo de Insaurralde que fueron hisopados, 5 resultaron positivos, además del vicepresidente de la Fundación Bapro, Alejandro Alegretti.

Fuente.- https://www.infobae.com