La Ministra de Salud de Nación confirmó que hay un descenso de casos de Coronavirus (COVID-19) sostenido en todo el país y pidió calma por la demora en dar las segundas dosis. Carla Vizzotti ratificó hoy que "se completarán todos los esquemas de vacunación" contra el coronavirus, con las dos dosis correspondientes, y remarcó que "se ha superado lo previsto" y se está vacunando "a 7.600.000 personas por mes". “Tenemos expectativa de recibir más vacunas del componente dos″ y explicó que la política sanitaria del Gobierno decidió priorizar la primera dosis y diferir la segunda. “Las vacunas aplicadas no pierden su efecto. Sí, a medida que pasa el tiempo, bajan los anticuerpos, pero nunca se pensó en no dar una sola dosis. Se van a completar esquemas”, dijo la ministra de Salud de la Nación en su habitual conferencia de prensa para repasar la situación sanitaria por el Coronavirus (COVID-19). De esta manera, buscó despejar la duda respecto a si una vez aplicada la primera dosis, pasados los tres meses ésta pierde su efecto, aunque agregó que sí a medida que pasa el tiempo bajan los anticuerpos.

Al ser consultada respecto a la tardanza en el envío del componente dos, Vizzotti sostuvo que la expectativa es que en las próximas semanas se pueda escalar la vacunación de las segundas dosis y así lograr "una tranquilidad concreta con hechos".

"Esta llegada de Astra Zeneca (1.139.000 dosis), más 400.000 de componente 2 de Sputnik y las que sigan viniendo van a poder transmitir tranquilidad y dar vuelta otra pagina de incertidumbres para bajar la tensión y angustia en este momento bisagra", sentenció.

La funcionaria se refirió también a un "alivio en la tensión del sistema de salud en los aglomerados urbanos" y destacó que “hay un descenso y es un logro en todo el país”.

Asimismo, celebró que las medidas impuestas fueron útiles en ese sentido. “Por tercera semana están disminuyendo los casos de coronavirus en forma sostenida y profundizada”, precisó y dijo que la baja se dio gracias “al fruto del esfuerzo de toda la sociedad”.

Además manifestó que: “Nadie puede tener la voluntad que no haya vacaciones de invierno”, dijo sobre la posibilidad de que continúen las restricciones. “Todavía no podemos definir qué hacer en invierno. Nosotros nunca vamos a querer que no haya turismo”, detalló y expresó la necesidad de seguir cumpliendo las medidas de prevención para profundizar aún más el descenso de contagios y así lograr alcanzar mayor normalización en el sector.

“La semana pasada aprobamos teatros y cines. Durante junio y julio será muy paulatinas las aperturas. Para septiembre habrá un panorama más claro de aperturas”, aseguró.

22 de Junio de 2021