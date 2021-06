Así lo afirmó Jorge Neme, en una nueva edición de LIDE Talks que en esta ocasión se enmarcó sobre el presente y futuro del Bloque Regional. El jueves 3 de junio, LIDE Argentina llevó a cabo una nueva edición de LIDE Talks donde se abordó el tema “Mercosur: Presente y Futuro” y constituyó el ámbito donde se debatieron distintas visiones con expositores de diferentes sectores de la producción.

¿Una luz al final del túnel?

Rodolfo de Felipe, Presidente de LIDE Argentina, brindó la introducción y el contexto sobre el cual se desarrolló el evento: “El Mercosur fue creado por el Tratado de Asunción, firmado el 26 de Marzo de 1991, que estableció la creación de un mercado común a partir de Diciembre de 1994”.

“Era la culminación un extenso proceso de integración regional, cuyos inicios databan de 1948, el año de la creación de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), con auge en la década de 1980 con el surgimiento de organismos la Asociación Latinoamericana de Integración (ALADI)”.

Y continuó: “A lo largo de los 30 años de vida, el acuerdo regional vivió varias etapas, todas ellas iluminadas según los vientos ideológicos de los gobiernos de turno que gobernaban los países miembros, especialmente Argentina y Brasil”.

“En su fiesta de cumpleaños, celebrada en marzo de este año, se pudo apreciar la gravedad de los problemas que el bloque enfrenta, derivado de las diferencia de las miradas respecto a su inserción internacional. Además nos encontramos en un contexto muy incierto, con los países miembros atravesando crisis sanitarias y económicas muy complejas”.

Y concluyó: “El Mercosur está en un túnel oscuro, vamos a conversar hoy para intentar saber si la luz que se ve al final de ese túnel, es la salida o el tren que se viene”.

A continuación, el Presidente de LIDE Argentina, presentó a los moderadores del evento: Marcelo Elizondo, Director Consultora DNI y Presidente de LIDE Internacional; y Beatriz Nofal, Founder & CEO Eco-Axis; y a los destacados panelistas invitados: Jorge Neme, Secretario de Relaciones Económicas Internacionales del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Cristiano Rattazzi, Presidente FCA Argentina-Stellantis; Luiz Fernando Furlán; miembro del Board Mundial de Telefónica, Chairman de LIDE Global; y Mariano Bosch, CEO & Co-Founder de Adecoagro.

El Mercosur como plataforma de inserción en el mundo

Jorge Neme, comenzó diciendo: “El Mercosur le ha dado a la Región, no sólo un ámbito para el desarrollo económico y una plataforma para la proyección internacional, sino también ha brindado paz interior, justicia social, democracia y un permanente diálogo entre los países, que es lo que nos va conducir a encontrar la luz al final de este momento que presenta algunos nubarrones y dificultades”.

Y profundizando en la misma línea de pensamiento, prosiguió: “El Mercosur constituye hoy la plataforma de proyección internacional por excelencia para la Argentina y la Región. Con el Mercosur tenemos otro peso en el contexto global y la posibilidad de abrir negociaciones en mayor cantidad y calidad”.

“Hoy estamos atravesando discusiones que tienen que ver con algunas diferencias con el Arancel Externo Común, donde Argentina y Brasil han presentado distintas propuestas; además no compartimos la propuesta de Uruguay donde se plantea la libertad de cada país de negociar individualmente con terceros países o bloques, sino que pensamos que somos más fuertes como mercado común”.

Y finalizó su ponencia diciendo: “Para el desarrollo y proyección de la industria de los países que conformamos el bloque, el incremento de la productividad y la innovación de los procesos productivos, es clave fortalecer el Mercado Común”.

Ante la pregunta de Beatriz Nofal sobre por qué el Mercosur no negocia conjuntamente en la Organización Mundial de Comercio, Neme respondió: “El Mercosur viene atravesando dificultades en las políticas económicas de los países que han debilitado la capacidad de actuar en conjunto. Desde hace algunos años no hay sincronización de objetivos por los diferentes gobiernos que han pasado en Argentina y Brasil, hay mucha mayor afinidad en lo político que en lo económico, y eso debilita la capacidad del bloque de presentación conjunta a nivel internacional. Eso sería un tema clave a coordinar, deberíamos tener una posición común frente a la OMC”.

Por su parte, Marcelo Elizondo ahondó sobre la negociación entre el Mercosur y la Unión Europea e inquirió: “¿En qué estado está esa negociación, hacia dónde se encamina y qué podemos esperar de ella?”



Al respecto en funcionario manifestó: “Con la UE había un acuerdo cerrado y debíamos avanzar con la traducción oficial, y mientras había que resolver algunas cuestiones pendientes que fueron solucionándose, y en ese momento apareció el tema ambiental, apuntando más específicamente hacia Brasil. Ese tema ha sido, hasta ahora, sólo discursivo, no existe un papel sobre las observaciones de Europa en relación al tema ambiental, el cual estaba presente en el acuerdo cerrado, pero los europeos quisieron reabrir ese punto y aún no presentaron una propuesta al respecto, creo que es una excusa para no avanzar”.

Como mensaje final, Jorge Neme puntualizó: “Estamos trabajando para superar este difícil momento del Mercosur, sabemos que es una negociación difícil, aspiramos a resolverla, creo que el Mercosur es lo más importante que se ha hecho en política exterior en los últimos 30 años, y es el espacio ideal para la conexión con el mundo”.

El proteccionismo de Argentina y Brasil

Luiz Fernando Furlán, comenzó su exposición planteando claramente su posición: “Yo fui un incentivador, un trabajador para el Mercosur durante muchos años. Más que todo un apóstol, para convencer a las personas que este era el camino y que debíamos luchar por la integración”.

“Trabajé mucho para liberación intra - Mercosur, para la eliminación de la lista de excepciones que sigue hasta hoy día”.

“Durante el segundo período de Lula y Dilma hubo una increíble invitación a Venezuela para ser miembro pleno, una aberración que no tenía sentido. La aproximación con Chile y con Perú se quedó limitada. Con México hicimos acuerdos en el sector automotriz, pero no avanzamos mucho”.

“Hay dentro de los empresarios de Brasil y Argentina un proteccionismo. Todos quieren que se abra el sector del otro, pero no el suyo. Por eso en los últimos años he perdido una parte de la esperanza en el Mercosur”.

Y finalizó: “Estamos perdiendo la oportunidad, en tanto no tenemos un liderazgo que lleve la bandera del Mercosur, diciendo las cosas que son importantes para decir a toda la gente que no lo conoce. Tenemos dos presidentes, en Argentina y Brasil, que no se hablan… ¿puede ser posible algo así? Yo soy mercosurista, pero no veo a corto plazo que los países del Mercosur vayan a tener las ganas que tenían los antiguos líderes, que intentaban avanzar rápidamente. Hoy en día estamos volviendo a mirar al Norte, más lejos, y no hacia adentro del Mercosur”.

La región más sustentable del planeta

Mariano Bosch, basó su disertación en la experiencia de armar una compañía – Adecoagro - en Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay: “Empezamos en el año 2001 con esta idea en Argentina; después en el año 2003 fuimos a Uruguay, luego a Brasil en el 2004. A Paraguay fuimos muchísimas veces y todavía no hemos podido entrar”.

“Nosotros somos una empresa productora de alimentos y energías renovables, y lo que veo desde que empezamos, y que sigue muy claro hasta el día de hoy, es que tenemos una oportunidad como región de generar alimentos de forma sostenible. Hoy, dentro de los Objetivos de Desarrollo de las Naciones Unidas, está puesto el tema de la sostenibilidad como un tema absolutamente central, y nosotros - como región - somos la región más sustentable del mundo en todo sentido, y esa es la gran oportunidad que tenemos”.

“A la compañía le costó entrar en Brasil, nos costó entender el sistema. En Uruguay bastante menos. Pero es ahí donde nos fuimos transformando, y ahora no somos ni argentinos, ni brasileros, ni uruguayos; somos un poquito de los tres, y me parece que eso es lo que nos da mucha competitividad como empresa. El aporte entre los diferentes países nos hace más competitivos, mejores como compañía”.

Y ultimó: “La gran ventaja que tenemos como región es la gente que tenemos en el interior. Tenemos los recursos humanos para hacer agroindustria real y poder exportarla al mundo, creo que somos la región más competitiva en lo que el mundo hoy está demandado”.

¿Cerrados o abiertos al mundo?

Cristiano Rattazzi, compartió la visión del Mercosur desde el punto vista del sector automotriz: “En el sector automotriz estamos desde el principio, desde hace 35 años, trabajando muy integrados entre Brasil y Argentina, y ahora también un poco Uruguay.

“Hubo un período en el cual también exportábamos mucho extra Mercosur, pero eso fue bajando. Al final terminó siendo mucho intercambio Brasil - Argentina y poca salida hacia afuera. Fue por miles de razones: ambos países empezaron a perder competitividad y en vez de luchar para mejorar, decidieron cerrarse. Pero después apareció Europa. Y ahora tenemos que empezar a pensar qué hacemos en el futuro: seguimos cerrados, con limitaciones al intercambio, baja productividad y poca exportación, o formamos parte del mundo integrado”.

Y reafirmó: “El aislamiento no fue la idea inicial del Mercosur, la idea era ser un mercado único que después comenzara a competir con todo el mundo. Y para eso se necesitan acuerdos macro bastante coordinados”.

“La industria automotriz necesita hacer proyecciones a largo plazo, porque cuando hacemos inversiones tienen que durar 8 ó 10 años. Esta industria es de capital intensivo, da mucho trabajo a mano de obra especializada. Eso es lo que tenemos que ver a futuro, cómo y qué hacemos”, terminó.

Este evento fue posible gracias al patrocinio de EMA Servicios y la adhesión de Doppler.



Agradecemos a JAS Forwarding de Argentina y Hogarth, Partners Estratégicos de LIDE Argentina.



Nuestros proveedores oficiales son Claves Información Competitiva, Probusiness y Logitech.



LIDE Argentina es una organización carbono neutro gracias al aporte de Carbon Group y ClimateTrade.

LIDE Argentina | Grupo de líderes empresariales

Gentileza.- Agustina Garcia Sacco

15 de Junio de 2021