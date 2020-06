Vicentin: El campo profundiza su rechazo al avance del Gobierno sobre la propiedad privada

Protesta de productores de Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires. Se declararon en estado de "alerta y movilización" en defensa de la propiedad privada. Varias entidades de productores ya se declararon en estado de “alerta y movilización”. Hay reclamo a integrantes de la Mesa de Enlace de iniciar medidas de fuerza. Advierten que el malestar va más allá de lo que se ha generado en torno a la empresa. Mientras a través de una solicitada la Familia Vicentin aseguró que la intervención y expropiación de su empresa por parte del gobierno es “injusta, arbitraria e ilegal”, productores agropecuarios de diferentes puntos del país siguen repudiando enérgicamente “el avasallamiento sobre la propiedad privada y las libertades individuales".

Este fin de semana, los integrantes de la Sociedad Rural de Salliqueló, en la provincia de Buenos Aires, se reunieron al costado de la ruta provincial 85 y decidieron declarar el estado de “alerta y movilización”. En un documento manifestaron: “Conscientes del marco sanitario en que estamos transitando, también sabemos que el mismo está siendo utilizado por el gobierno nacional para cohartar libertades civiles y comerciales”.

Además, expresaron: “Nosotros, como productores, que venimos siendo víctimas de la confiscación de nuestro esfuerzo y del trabajo desde hace largos años, comprendemos la problemática de trabajadores y titulares de aquellas empresas que hoy sufren la intervención estatal, impulsada por un sector que no habiendo logrado éxitos propios, intentan apropiarse del fruto del trabajo ajeno, esa misma gente que ha multiplicado por cuatro la pobreza y los asentamientos urbanos de emergencia”.

Como el reclamo de los productores va más allá de la situación que se ha generado en torno a la empresa Vicentin, desde la rural de Salliqueló recordaron a las autoridades nacionales y provinciales que está muy vigente el pedido de reducción del gasto público y cumplimiento de la Constitución Nacional Argentina. “Exhortamos al campo, a nuestros dirigentes, y a los argentinos de bien a estar unidos para defender la división de poderes y el estado de derecho que nos garantizará la Argentina que merecemos para nosotros y las generaciones venideras”, señalaron en el comunicado.

El reclamo en Córdoba

Horas después del anuncio del gobierno de intervenir y avanzar con la expropiación de Vicentin, entidades de productores de Córdoba se pronunciaron en contra de la medida y alertaron sobre las consecuencias negativas que provocaría el avance sobre la propiedad privada. Además, mañana desde la Mesa de Enlace provincial se convocará a los diputados nacionales de todas las fuerzas que representan a la provincia para intercambiar opiniones sobre la situación de Vicentin y los problemas actuales del sistema productivo.

Una de las primeras entidades en pronunciare fue la Sociedad Rural de Jesús María al declarar el estado de “alerta permanente". Luis Magliano, presidente de la entidad, dijo en declaraciones a Infobae: "Estamos preocupados porque las expropiaciones nunca resultaron buenas en la Argentina y con ellas terminamos siempre siendo socios de las pérdidas. El Gobierno no tiene en cuenta que la verdadera seguridad alimentaria la proveemos los productores. Creo que la intervención en este mercado va a tener un rol preponderante en el avance sobre la propiedad privada, que no abarca solamente al sector agropecuario″.

Por otro lado, los dirigentes y productores agropecuarios de la Sociedad Rural de Marcos Juárez, frente a “una sucesión ininterrumpida de eventos de una política que avanza nuevamente sobre el interior productivo”, declararon el estado de “alerta y movilización” y solicitaron medidas de fuerza a sus entidades referentes, como son la Confederación de Asociaciones Rurales de la Tercera Zona (CARTEZ) y Confederaciones Rurales Argentinas (CRA).

“En el caso Vicentin es el Poder Judicial el que debería expedirse. La sucesión de medidas políticas negativas para la producción agropecuaria nos hace sentir como parte de un botín que se intenta confiscar tal cual sucedió en 2008. A esto podría añadirse el amparo en la justificación del equívoco y confuso concepto de ´Soberanía Alimentaria´, como si el Estado por su solo y único concurso, pudiera lograrla”, advirtieron desde la entidad cordobesa.

Pero además, plantearon la preocupación sobre lo que ha trascendido de que el gobierno ofrecería a los acreedores de la deuda externa un bono ligado al aumento de las exportaciones agropecuarias, “estando las alícuotas de retenciones en niveles intolerables, lo que implicaría que las mismas quedarían inamovibles por muchos años independientemente de los precios internacionales de los productos del agro, condiciones climáticas, etc. Con el consiguiente perjuicio para los productores y para toda la economía del interior del país”, expresaron.

Por último, sumaron al malestar que hay entre los productores, “la consolidación de tipos de cambio desdoblados y una serie de incidentes sin el correspondiente esclarecimiento como: incendios intencionales en campos, rotura de silobolsas, cuatrerismo y faena de animales. Es evidente que este combo de medidas representa un certificado de defunción para miles de productores, muchos de ellos a los que representamos quienes nos están reclamando medidas de fuerza para impedir un nuevo avance desde el poder central hacia el interior productivo”.

La situación en Santa Fe

En la provincia de Santa Fe, gobernada por Omar Perotti, hay un fuerte componente político que atraviesa momentos de mucha turbulencia, por el rechazo del ministro de la producción provincial, Daniel Costamagna, a la expropiación de Vicentin, empresa radicada en la localidad santafesina de Avellaneda desde hace 90 años.

Los integrantes de la Mesa Agropecuaria de Santa Fe solicitaron en las últimas horas una “reunión urgente” con el gobernador Omar Perotti, para analizar la situación de Vicentin, pero también las diferentes problemáticas que deben enfrentar los productores agropecuarios.

“Esta situación excede a Vicentin. Nos preocupa la actitud del gobierno santafesino. Tampoco entendemos que ser aproveche la pandemia y la inactividad para que por DNU se quiebren el derecho a la propiedad privada, la justicia y el federalismo. Si bien la gestión de Vicentin no ha tenido buenos resultados en los últimos tiempos, la empresa está funcionando a través de un concurso de acreedores. Estamos en defensa de la propiedad privada. El gobernador no defendió el federalismo. No queremos confrontar sino aunar voluntades a raíz de una decisión improvisada y sin planes posteriores”, comentó Luis Giraudo, integrante de la Mesa Agropecuaria en representación de la Sociedad Rural Argentina.

Fuente.- Protesta de integrantes de la Sociedad Rural de Salliqueló

Fuente.- https://www.infobae.com