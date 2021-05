Teniendo en cuenta que el año 2020 dejó en claro que hay un mercado esperando a todos en el entorno virtual, sin embargo, no es tan sencillo adaptarse a él si no conocemos cómo funciona. La virtualidad ofrece el beneficio de mover las fronteras, permite llegar a nuevos públicos y crecer exponencialmente, por tal motivo, desde la Oficina de Empleo de la Municipalidad de la ciudad de Apóstoles habían convocado a los emprendedores y/o comerciantes de la ciudad a participar de la charla con la consigna “Expandí tu Negocio a lo Digital”. El mismo se realizó en el Salón vidriado de la Expo Yerba, donde los temas tratados fueron los siguientes: Mercado - Cliente – Competencia; Propuesta de Valor; Estrategias comerciales tradicionales vs. Virtuales; Redes sociales (Principalmente Facebook e Instagram, qué son y cómo usarlas de manera comercial); Contenido de Valor para redes sociales (Qué es y cómo generarlo); Plataformas de comercio electrónico. (Pros y contras de las diversas opciones que tenemos actualmente)

Esta charla estuvo pensada para aquellos emprendedores y/o comerciantes que cuenten con la idea de negocio o bien un emprendimiento en marcha y buscan sumar la virtualidad a su estrategia comercial. Cuyos disertantes fueron Maximiliano y Silvina Danieluk ante cerca de 40 participantes presentes.

4 Mayo de 2021