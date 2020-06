Dio negativo el hisopado que se realizó Arroyo por riesgo de contagio de Coronavirus (COVID-19)

"Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID-19", indicó el Ministro de Desarrollo Social de Nación. El ministro Daniel Arroyo aseguró que "dio negativo el hisopado" que se realizó para saber si se había contagiado de coronavirus, luego de confirmarse que se infectó con COVID-19 el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien había estado en contacto en los últimos días.

"Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo Covid-19 que indica el @msalnacion. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza querido @minsaurralde", escribió esta noche Arroyo en su cuenta de la red social Twitter. Esta tarde Arroyo inició un "protocolo de aislamiento" por 14 días, a partir de la noticia sobre el contagio de Insaurralde, quien es persona de riesgo y esta noche fue internado por precaución. El ministro Daniel Arroyo aseguró que "dio negativo el hisopado" que se realizó para saber si se había contagiado de coronavirus, luego de confirmarse que se infectó con Covid-19 el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, con quien había estado en contacto en los últimos días. "Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo Covid-19 que indica el @msalnacion. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza querido @minsaurralde", escribió esta noche Arroyo en su cuenta de la red social Twitter. Esta tarde Arroyo inició un "protocolo de aislamiento" por 14 días, a partir de la noticia sobre el contagio de Insaurralde, quien es persona de riesgo y esta noche fue internado por precaución. De esta forma, Arroyo se convirtió en el primer funcionario nacional en cuarentena estricta, aunque los resultados son negativos de coronavirus y no tiene ningún tipo de síntoma. La confirmación de coronavirus de Insaurralde impidió que el presidente Alberto Fernández y su comitiva, de la que formaba parte Arroyo, continuara hoy viaje hacia Catamarca desde La Rioja. Arroyo entonces se separó del grupo que acompañaba al jefe de Estado y emprendió viaje por separado a Buenos Aires."Queridos catamarqueños y catamarqueñas yo estoy aquí en La Rioja a punto de despegar para Catamarca cuando nos enteramos que un querido amigo nuestro, Martín Insaurralde, se ha contagiado de coronavirus. Hace unos días atrás estuvo Daniel Arroyo con él y el riesgo del contagio existe", expresó el Presidente, en un video que difundió para anunciar su decisión de suspender la visita a esa provincia, en la que no se registraron casos sospechosos ni enfermos de COVID-19.

Twitter del Ministro Daniel Arroyo - @LicDanielArroyo

Quiero comunicarles que dio negativo el hisopado que me realicé esta tarde. Seguiré cumpliendo con el protocolo COVID-19 que indica el @msalnacion. Gracias por los mensajes y el afecto que me brindaron en estas horas. Mucha fuerza querido @minsaurralde.

Fuente.- https://www.telam.com.ar