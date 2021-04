En un emotivo homenaje, fue reconocida por su valía al salvar la vida del joven Manuel Sánchez, luego de haber sufrido un brutal ataque. En la sesión ordinaria N° 8, Ediles posadeños homenajearon y entregaron una medalla al valor, a través del artículo 33 de la Ordenanza III N° 77, contemplada dentro del régimen de honores, a la enfermera posadeña, Daiana Iris Velázquez por su valía y empatía al salvar al joven Manuel Sánchez tras haber sido atacado en una violenta persecución, por otro adolescente. El Concejal y autor del proyecto al Mérito, Pablo Velázquez destacó la actitud de Daiana, como un ejemplo a seguir y pidió por "más posadeños y posadeñas que realicen acciones desinteresadas ": “Lo que queremos es enaltecer un gesto, que necesitamos que la sociedad crezca aún más (…) no es dinero, es enaltecer las actitudes (…) acá hay un caso concreto y evidente, donde la señorita Velázquez reaccionó ante una situación que pocas personas atraviesan a lo largo de su vida, priorizó la vida de otro ser humano sabiendo que inclusive la suya corría un gran peligro (…) si asumimos ese compromiso como posadeños podemos crecer como sociedad”, señaló el edil

La madre del joven agredido, Mónica Pelinski, entregó junto a los ediles la medalla al valor y agradeció a Daiana la oportunidad de poder seguir viendo a su hijo con vida.

Como casi todas las noches, cuando volvía de su trabajo, Daiana se disponía a sacar a pasear a su perro, y fue en ese momento en el que se percató de lo que sucedía en la vereda de su casa. Testigo de lo que estaba ocurriendo, no dudó un instante y se acercó al joven que yacía tirado sobre la acera: "Le pedía a Manuel que me hable porque se me moría en los brazos. Pasaban segundos en los que no hablaba ni se movía. Él me pidió que no lo deje solo", recordó la joven.

"Santiago me dijo que le deje morir porque le quiso robar. Inclusive trataba de golpearlo mientras yo estaba en el medio", dijo Daiana y afirmó que le sorprendió “el odio”, en el accionar del agresor.

“Queremos más Daianas, que piensen en el otro por encima de uno mismo, y lograr así una mejor ciudad y una mejor convivencia”, cerró el Edil.

29 de Abril de 2021