Fue internada este miércoles por la tarde en el Sanatorio Otamendi por falta de oxígeno. Había recibido la primera dosis de la Sputnik V. La jueza federal con competencia electoral en la Ciudad de Buenos Aires, María Servini, quedó internada en terapia intensiva tras el agravamiento de su cuadro de coronavirus. Fuentes de la familia de la jueza consultadas por Infobae confirmaron que este miércoles por la tarde fue llevada en ambulancia desde su domicilio en Palermo al Sanatorio Otamendi. Y allí fue derivada a terapia intensiva para extremar sus cuidados. Presentaba una baja saturación de oxígeno en sangre, un cuadro común en los pacientes complicados por coronavirus.

La magistrada dio positivo la semana pasada a pesar de haber recibido la primera dosis de la vacuna rusa Sputnik V. El jueves pasado se conoció que se había contagiado a raíz de un hisopado que se había realizado el día anterior. Desde el martes de la semana pasada Servini comenzó a sentirse mal y por eso se hizo el estudio. Explicó entonces que tenía dolor de garganta, mucha tos, estornudos constantes y cansancio. La Jueza había sido vacunada a principios de marzo en La Rural con la primera dosis de la vacuna Sputnik V. El 26 de Marzo debía colocarse la segunda dosis pero le suspendieron la aplicación. Servini tiene 84 años y además señaló que padece un cuadro leve de Epoc por ser fumadora pasiva.

En 2020 , durante los primeros meses de la pandemia, Servini no fue a su juzgado en Comodoro Py. Más tarde comenzó a ir dos veces por semana. Hace dos semanas, es decir, una antes de que la jueza se contagiara, cuatro empleados del Juzgado dieron positivo Coronavirus (COVID-19). La jueza había dicho a a Infobae al explicar que estaba contagiada que “es muy difícil trabajar de manera remota en el juzgado penal. En el electoral es más fácil. Tengo que estar, tengo que hablar con los empleados. No se puede hacer de otra manera. Voy dos días por semana y los otros días tomo audiencias por Zoom que se pueden hacer sin problemas”.

En su carácter de jueza electoral estaba preocupada por cómo iba a organizar las elecciones que se avecinan en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Había pedido que se vacunara al equipo de la secretaría Electoral que desde hace varios años se encarga de la logística judicial de las elecciones. La juez organiza tanto las elecciones nacionales como las distritales en la Ciudad de Buenos Aires.

Al momento de reclamar la vacunación para el equipo electoral, dijo: “Tenemos que armar el operativo electoral para las PASO y la elección general. Necesito dos o tres meses para prepararlo. Necesito que las 25 personas que se dedican todas las elecciones a preparar las urnas de toda la Capital estén vacunadas. Es gente que hace esto hace muchos años. Necesito que sean vacunados”. Hace una semana había explicado que: “Le presenté la lista con los nombres a la Corte, a la Cámara Electoral, al Ministerio de Salud y al de Interior. Si no los vacunan, no puedo preparar las elecciones. Porque si se contagiara uno, debo aislar a todos y el proceso no se puede realizar. No puedo exponerme a que se enferme el personal que está muy calificado en lo electoral”.

Servini es oriunda de la localidad bonaerense de San Nicolás, tiene dos hijos y desde el año 1990 ejerce como magistrada del fuero federal, donde tuvo a su cargo causas de gran relevancia como el “Yomagate”, el asesinato del general chileno Carlos Prats y la represión ejercida por el Gobierno de Fernando De La Rúa en 2001, entre otras.

Fuente.- https://www.infobae.com

15 de Abril de 2021