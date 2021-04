En la mañana de hoy, 2 de Abril en la Plaza de Armas del Regimiento de Infantería de Monte 30 de la ciudad de Apóstoles se llevó a cabo la formación con motivo de conmemorarse el trigésimo noveno aniversario de la Guerra de Malvinas. Estuvieron presentes los integrantes de la Asociación Civil Centro de Veteranos de Guerra de Malvinas Apóstoles. El Teniente Coronel, Patricio Justo Trejo hizo uso de la palabra y expresó, "no podíamos dejar pasar una fecha tan significativa para el Ejército Argentino y para toda la patria". "La gesta de Malvinas fue tal vez el hecho más trascendental para la Argentina en el Siglo XX". "Es importante destacar la unión que esta causa provoca, soldados de todo el país concurrieron a defender nuestro suelo y hoy son nuestros queridos y respetados veteranos de Guerra". "Sin embargo, todo el país contribuyó de alguna u otra manera en aquella gesta, hombres comunes, pero con valores trascendentales forjados en nuestro ejército los llevaron a transformarlos en héroes. Asimismo, agregó que "debemos capitalizar lo que nos dejó la sangre derramada por los hombres que cayeron en el cumplimiento de su deber, ellos representan con sus actos el valor de los hijos de esta nación que reafirma el carácter de un pueblo que está a la altura del heroísmo de sus próceres". Finalmente, el Teniente Coronel, Patricio Trejo señaló que "los últimos instrumentos bélicos pueden no estar, pero mientras tengamos hombres y mujeres capaces de asumir las responsabilidades y transformarse en verdaderos líderes de combate en la guerra, la suerte del Ejército Argentino estará asegurada y la muerte de aquellos soldados en Malvinas no será en vano".

Foto – Gentileza. - Fabricio Gauna

2 de Abril de 2021