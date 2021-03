Estaba internada en los Estados Unidos por un cáncer que le había sido diagnosticado en 2018. En las últimas horas falleció Sofía Sarkany, hija del reconocido diseñador Ricky Sarkany, y quien hace solo una semana se convirtió en mamá a través de un vientre subrogado. La mujer, de 31 años, falleció en una clínica de Florida, Estados Unidos, donde estaba internada desde hace algunos días producto de un cáncer de útero que le habían diagnosticado en 2018. Sofía fue madre por primera vez el lunes pasado. El nacimiento de Félix fue confirmado en las redes por una de sus mejores amigas, la actriz María Eugenia "China" Suárez.

"Muy triste tu partida querida @sofiasarkany me duele pensar que te fuiste tan pronto, no hay palabras; tengo en mi cabeza a Ricky y Grace y no puedo imaginar su dolor. Los abrazo fuerte a la distancia, a tus hermanas, tu esposo y todos tus amigos #sofiasarkany QEPD", escribió en la mañana de este lunes Catherine Fulop en su cuenta de Twitter como despedida.

Sofi, tal como la llaman sus amigos, siguió los pasos de su padre y luego de trabajar junto a él durante años, en 2011 se lanzó al mercado con su propia firma, Sofía, "inspirada en el lujo y lo original".

La joven artista estudió Historia del Arte en la Asociación de Amigos del Museo Nacional de Bellas Artes y realizó la carrera de diseño gráfico.

Además, participó de varios talleres como pintura y dibujo, historia del arte, fotografía e ilustración digital. Y completó su formación de Bellas Artes en el Saint Martins College of Art and Design de Londres.

"Yo creé y decidí con total libertad, confiaba en lo que hacía y creo que, de alguna manera, él sintió esa seguridad. Somos padre e hija, ¡alguna conexión especial hay! Igualmente como suelo decir siempre, la libertad con la que creé y decidí se basa en la educación que me dio Ricky como padre con mi mamá Graciela. ¡Son lo máximo!", definió ella la relación que la une con su familia en una nota tiempo atrás.

Según trascendió en las últimas horas, ser madre era uno de sus más grandes deseos. Por eso, ella inició con su pareja, Tomás Allende, todos los trámites correspondientes para que Félix llegara a este mundo.

29 de Marzo de 2021